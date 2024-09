Hladni front ne jenjava! Temperatura u velikom padu: Poznato kada se očekuje prestanak padavina

Nakon 32-33°C, veoma izraženi hladni front doneo je drastično zahlađenje Srbiji.

Dok je širom Srbije prvog dana vikenda bilo pravo leto, uz temperature i za 10 stepeni više od proseka, hladni front već tokom dana doneo je jesenje zahlađenje Vojvodini.

Do večeri i noći hladni front proširio se i na ostatak Srbije, uz kišu i obilne pljuskove, ponegde sa grmljavinom i uz jak i olujni severozapadni vetar.

U Srbiji je danas pravi jesenji dan.

Trenutne temperature kreću se od 11 do 15, u Beogradu je 12 stepeni. Kopaonik meri 3, Zlatibor 7, a Sjenica 9 stepeni.

Temperature su niže i za 20 stepeni u odnosu na juče i biće od 12 u zapadnim i centralnim predelima do 17-18 stepeni na jugu Srbije i na severu Vojvodine, a nešto toplije biće na istoku, temperatura do 20°C.

Danas tokom celog dana će padati kiša, uz pljuskove, na jugu i istoku ponegde će biti i grmljavina.

Očekuje se dalji prodor vrlo hladne vazdušne mase sa severa, a na višim planinama ponegde se očekuje i sneg.

Duvaće veoma jak, na udare i olujni severni vetar.

Prema kraju dana i večeri padavine će slabiti, tokom noći i prestati.

Već u ponedeljak hladni front biće istočnije od Srbije, a zajedno sa njim i oblačnost i padavine.

Vazdušni pritisak od jutros je u osetnijem porastu i to će biti uvod u stabilizaciju vremena.

U Srbiji u ponedeljak ujutro hladno i oblačnije, još ponegde na jugu i istoku sa slabom kišom.

Tokom dana pretežno sunčano i prohladno,uz razvoj dnevne oblačnosti. Duvaće umeren do jak, na istoku Srbije i veoma jak severozapadni vetar, krajem dana u slabljenju. Jutarnja temperatura od 6 do 12 stepeni, u Beogradu 8, maksimalna dnevna od 15 do 19 stepeni, u Beogradu 17°C.

U Srbiji u utorak jutro vedro i vrlo hladno, ponegde i uz slab mraz.

Tokom dana sunčano i umereno toplo. Maksimalna temperatura od 16 do 20 stepeni.

U sredu sunčano i osetno toplije. Maksimalna temperatura do 26°C.

Od četvrtka pod uticajem ciklona sa centralnog Mediterana i Jadrana, biće ponovo oblačno i svežije, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Duvaće pojačan, u košavskom području i jak jugoistočni vetar, povremeno i sa olujnim udarima. Temperatura u padu.

Dakle, sam kraj septembra i početak oktobra doneće promenljivo vreme, uz povremene padavine i temperaturne oscilacije.

Autor: Dalibor Stankov