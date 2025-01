Sezona skijanja na Staroj planini otvorena je poslednjeg vikenda u prošloj godini i za ovih 16 dana nagoveštava da će biti rekordna po broju turista, među kojima osim gostiju iz Srbije prednjače Rumuni i Bugari.

Sve pripreme su obavljene na vreme, podloga na stazama odlično urađena, a obezbeđeni su i topovi za veštački sneg, pa nema sumnje da će skijaša i snoubordera ovde biti čak i u rano proleće.

Ono što posebno sve raduje jeste da ovih dana vremenske prilike itekako idu na ruku svima koji uživaju u zimskim čarolijama, pa Krov Srbije ne oskudeva nimalo u vrhunskom snežnom pokrivaču.

Kao što su se iz JP Skijališta Srbije, na čelu sa direktorom Dejanom Ćikom, potrudili da obezbede kvalitetne uslove i za najzahtevnijeg ljubitelje skijanja i da na ovoj planinskoj lepotici bude najjeftniji ski-pas u Srbiji, tako su se i u JP Stara planina, kojim upravlja Goran Karadžić, pobrinuli da zadržane cene od prošle godine, ali i da na njih za boravke u SP resort u drugoj polovini meseca, odnosno od 18. do 31. januara, uračunaju i dodatnih 20 posto popusta za sve tipove soba i apartamana.

Poznati po geslu da će svako ko dođe na Staru planinu "pluća napuniti kiseonikom, a dušu i oči prirodom" pokazali su i ovoga puta da posebno vode računa o deci. Osim što će sva uzrasta od četiri do 10 godina, a koja borave u rizortu najmanje sedam dana, imati besplatnu školu skijanja, opremu i ski-pas, ona do do tri godine imaju besplatan boravak, do šest 70 posto, a do 15 godina 50 posto popusta u smeštajnim jedinicama uz obezbeđenu projekciju crtanih filmova svake večeri.

Autor: Marija Radić