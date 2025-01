TAČNO OD OVOG DATUMA OČEKUJE NAS 'VEŠTAČKA ZIMA': Evo kakvo nas vreme čeka za doček srpske Nove godine, stiže ledeno vreme uz OPASNU pojavu

Danas će veći deo Srbije biti umereno do potpuno oblačan, suv i hladan, sa sunčanim periodima na severu i slabim snegom na jugu i jugozapadu. Vetar će biti slab do umeren, povremeno jak na severu Vojvodine i na planinama, severoistočnog pravca, stoji najava na sajtu RHMZ-a.

Prema vremenskoj prognozi RHMZ, temperatura 13. januara pašće u pojedinim predelima Srbije i na -12 stepeni Celzijusa, dok će u planinskim predelima biti i snega.

Kako najavljuju, minimalna temperatura će biti u minusu u skoro svim delovima Srbije, dok će snega biti na Zlatiboru, Kopaoniku, Nišu i u Prištini.

Popaljeni meteoalarmi zbog 2 pojave

Kako se vidi na mapi koju je objavio RHMZ, žuti meteoalarmi danas će biti na snazi u jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na Kosovu i Metohiji zbog snega i leda.

Ipak, 14. januara, upozorenje će "podeliti" Srbiju na dva dela, te će u većini zemlje biti na snazi žuti meteoalarm zbog magle.

Očekuju nas mrazevi i magla u narednim danima.

- Sneg je samo pao na planinama i malo na jugu. Ali u principu, anticiklon počinje da jača, raste vazdušni pritisak i narednih deset dana biće suvo vreme. Mrazevi se nastavljaju i treba paziti sad, dosta je klizavo - ističe meteorolog Ristić.

Narednih deset dana očekuju nas jutarnji mrazevi, a temperatura će ići do 4 stepena.

- U mestima gde ima više oblaka ili magle temperatura će biti oko nule. Od petka nas čeka malo topliji vazduh, pa će i na planinama malo otopliti i biće prijatnije. Na Kopaoniku je sada minus 11°C, Zlatiboru minus 7°C, dakle baš je hladno! Mnogo modela najavljuje da će panonsku niziju prekriti magla tokom vikenda, kao ona koja je bila pred Novu godinu - kaže meteorolog Ristić.

Takođe, u nižim predelima, dolinama reka i kotlinama očekuje se magla.

Prognoza za doček srpske Nove godine

- Večeras će isto biti minus, i to u Beogradu će ići do minus 3 stepena. Biće hladno, svuda će biti mraz i temperatura ispod nule - kaže meteorolog Ivan Ristić.

Vremenska prognoza za sledeću nedelju

Od petka, 17. januara, toplotna kupola će doneti seriju ledenih dana u panonskoj niziji, uz maglu, niske oblake i povećano zagađenje vazduha umesto očekivanog otopljenja.

- Jugoistočni vetar bi trebalo malo da se pojača tokom sledeće nedelje, kada bi i došlo do otopljenja. Temperatura bi bila između 6 i 10 stepeni Celzijusovih, ali to je i dalje veoma upitno - napominje Ristić za "Pink".

Meteorolog Ivan Ristić najavio je da će od Božića do Svetog Jovana biti kontinuirani ledeni dani, najhladniji deo januara, sa snegom i temperaturama do minus 10 stepeni. Upozorio je na poledicu i led jer će se sneg zadržavati zbog niskih temperatura.

Meteorolog Čubrilo najavio "veštačku zimu"

Kako navodi Marko Čubrilo na svom Fejsbuku, od srede nas očekuje jačanje anticiklona dok je samo još tog dana moguće spuštanje male količine hladnog vazduha sa severa koja bi severnim delovima regiona u sredu uveče ponegde mogla doneti slabu susnežicu ili sneg. U drugom delu nedelje stabilno i suvo.

- Uz dosta vedrine noći hladne sa minimumima od -13 do -3 dok će se dnevni maksimumi kretati od 0 do 6 stepeni Celzijusa. Posle 17.01. će pojava dugotrajne magle u nizijama biti sve češća te će uz temperaturnu inverziju u maglovitim predelima biti hladno uz maksimume oko 0 stepeni Celzijusa, dok van inverznog sloja biti toplije uz maksimume i do 8 stepeni Celzijusa - pojašnjava Čubrilo i dodaje:

- Narednih dana prava zima uglavnom na planinama, a od 17. januara uz sve češću pojavu magle moguća "veštačka zima" - ističe Čubrilo na svom Fejsbuku.

Autor: Dubravka Bošković