'Dete odbija hranu, kašlje, sve veoma dramatično deluje' Evo koji su simptomi bolesti koja je počela da napada i decu u Srbiji, a koja obara sa nogu!

Prvi slučaj infekcije virusom gripa tip A (H1) koji je potvrdila Nacionalna referentna laboratorija za grip i druge respiratorne viruse Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" potvrđen je u opštini Vladimirci kod dvogodišnjeg deteta, izjavila je danas Dragana Radojičić, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Šabac.

Pedijatar dr Saša Milićević o simptomima karakterističnim za ovaj grip i kako ga prepoznati kod dece.

Simptomi gripa javljaju se iznenada, dan ili dva nakon infekcije i to su poznati simptomi poput bolova u telu, malaksalosti i kašlja i visoke temperature.

- Kod male dece grip može biti posebno opasan! Kod odraslih izaziva bolove u rukama, nogama i temperaturu! - kaže dr Milićević.

Kada su u pitanju deca, simptomi gripa kod njih su najčešće:

odbijanje hrane

dakle gubitak apetita

loš san

neraspoloženje

kašalj

curenje nosa.

Kada su u pitanju bebe, simptomi gripa su sledeći:

odbijaju da sisaju i

imaju tečnu stolicu.

Kada su u pitanju ovako mala deca, kao što je ovo dvogodišnje dete koje se zarazilo gripom, situacija ume da bude dosta dramatična za porodicu, ističe pedijatar.

- Simptomi gripa kod dece deluju drastičnije zbog manjih i užih disajnih puteva, što otežava situaciju kada dođe do otoka i sekreta. U nekim slučajevima deca odmah zahtevaju antibakterijsku terapiju, ali to može prepisati samo lekar jer grip je primarno virusna infekcija koja ponekad može izazvati bakterijske komplikacije - kaže Milićević.

Vakcina je prevencija, a ne lek

Dr Milićević naglašava da je preventiva ključna, a vakcina za grip je dostupna i efikasna.

- Vakcina pruža zaštitu od aktuelnog tipa virusa i deluje od šest meseci do godinu dana, ali potrebno je dve do tri nedelje da vakcina počne da deluje. Deca uzrasta od 6 meseci do 5 godina mogu primiti vakcinu, ali je važno da budu potpuno zdrava i da nemaju simptome bolesti kako bi vakcina bila efikasna. Vakcina je prevencija, a ne terapija, stoga se ne daje ako dete već ima simptome gripa - kaže dr Milićević.

Šta je HMPV virus

Prema rečima dr Milićevića humani metapneumovirus ističe da to nije nov virus i da je otkriven 2001. godine u Holandiji.

- On cirkuliše među populacijom više od 50 godina. Virus izaziva blage respiratorne probleme poput temperature, kašlja, upale grla, traheje, bronhija, i retko upalu pluća, što se uglavnom dešava kod osoba sa oslabljenim imunološkim sistemom ili hroničnim oboljenjima - kaže dr Milićević.

Ovaj virus je postao primetniji nakon izolacija zbog Covid-19, kada su deca ponovo počela da se okupljaju u kolektivima. Iako ne postoji vakcina ili specifična terapija protiv humanog metapneumovirusa, on nije opasan i već imamo imunološko iskustvo sa njim, za razliku od novog Covid-19 virusa, stoga nema razloga za paniku, ističe on.

Autor: Aleksandra Aras