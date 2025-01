PRETI NAM VIRUS HMPV! Prisutan je i u Srbiji, OVO SU SIMPTOMI, a evo zbog čega NAJVIŠE NAPADA DECU

Slike punih čekaonica i ljudi pod maskama u Kini obišle su i uplašile svet! Pet godina nakon korona virusa koji je paralisao planetu i odneo na hiljade života, ovo je prizor koji je sa pravom uneo nemir među ljude. Razlog je respiratorni virus koji nije nov, ali se tek sada u ovoj meri pojavio.

Zvanično, u pitanju je humani metapneumovirus ili HMPV koji je najpre u severnoj Kini izazvao uzbunu. Zabeleženi su i prvi slučajevi u Indiji i sada od ovog virusa strahuje i ostatak sveta!

"Kombinacijom ove 2 zaraze nastao bi FRANKENŠTAJN VIRUS, a on je mnogo opasniji i smrtonosniji od HMPV": Naši stručnjaci o bolesti koja puni bolnice u Kini

Prema rečima epidemiologa Zorana Radovanovića, humani metapneumovirus nije nov virus, već cirkuliše u ljudskoj populaciji već skoro 200 godina, a prvi put je opisan 2001. godine.

Ljudi se plaše zbog pandemije koronavirusa

"Napravljena je nepotrebna panika zato što je taj virus prisutan svuda u svetu. Bez obzira na to, ljudi se logično plaše zbog pandemije koronavirusa od pre pet godina", rekao je epidemiolog i dodao.

"Ima ga sigurno kod nas ako bismo ga tražili ali mi ne radimo tako obuhvatno virusološku dijagnostiku. Mi čak i grip sada ne dijagnostikujemo kod svakog pojedinca. Nego ono što se beleži to su bolesti slične gripu - dakle, ono što liči na grip. Ako neko ima kijavicu, laku glavobolju, nema temperaturu, relativno dobro se oseća, onda kažemo da je to nazeb a to možda bude neki rinovirus, a i njih ima više od sto tipova. Ima puno različitih virusa koji daju sličnu simptomatologiju. Svi oni su slični zato što napadaju organe za disanje", objasnio je za "Blic uživo".

Humani metapneumovirus je čest uzrok infekcija gornjih disajnih puteva kod novorođenčadi i dece mlađe od 5 godina.

Svako može da se zarazi ali novorođenčad, starije odrasle osobe i oni sa zdravstvenim stanjima kao što su imunosupresija, hronična opstruktivna plućna bolest (HOBP) i astma imaju veći rizik od teških bolesti.

"Deca su posebno ranjiva jer njihov imunološki sistem nije dovoljno razvijen, i često su u kontaktu s drugom decom. Virus se lako prenosi kapljičnim putem i kontaminacijom igračaka. Mnoge infekcije prolaze kao banalne jer ljudi kažu 'ma, to je neki virus'. Međutim, u nekim slučajevima mogu izazvati ozbiljnije bolesti poput upale pluća," rekao je pedijatar Saša Milićević za "Blic uživo".

Koji su znaci i simptomi HMPV infekcije?

Generalno, ljudi zaraženi HMPV-om će imati simptome slične prehladi ili gripu:

kašalj

groznica

bol u grlu

curenje ili začepljen nos

bol u telu

glavobolja.

Nekoliko ljudi može prilično da se razboli, izazivajući komplikacije kao što su upala pluća (pneumonija) ili upalu disajnih puteva do pluća (bronhiolitis, bronhitis).

Simptomi težeg oblika bolesti uključuju:

pištanje i otežano disanje

bol u grudima

vrtoglavicu

jak umor

dehidraciju

upornu groznicu koja se ne popravlja.

Ako neko doživi bilo koji od ovih teških simptoma, trebalo bi da potraži savet lekara.

Autor: Dubravka Bošković