Preti nam opasan virus: Napada decu, a posledice su veoma ozbiljne! Ove simptome nikako ne smete da zanemarite!

Osim morbila, koje su se ponovo pojavile u Srbiji, našoj zemlji preti i poliovirus, koji dovodi do dečje paralize, jer je opao obuhvat vakcinisane dece! Koliko je ovaj virus opasan, govori i podatak da kod pet do 10 odsto osoba s paralizom dolazi do smrtnog ishoda zbog paralize mišića za disanje.

Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije (SZO), naša zemlja je sa umerenim, odnosno srednjim rizikom od ovog virusa, jer se nalazimo u neposrednom okruženju zemalja koje su visokorizične, pokazao je najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Prošle godine se navršilo 25 godina od poslednjeg registrovanog autohtonog slučaja dečje paralize izazvanog divljim poliovirusom u evropskom regionu SZO - Turskoj 1998.

Importovanje divljeg virusa

- Sve zemlje regiona stekle su status zemalja bez poliomijelitisa u junu 2002. godine, i taj status se održava 22 godine. Naša zemlja je u neposrednom okruženju zemalja koje je SZO proglasila zemljama visokog rizika za uspostavljanje transmisije u slučaju importovanja divljeg poliovirusa, a i sama je u grupi zemalja sa umerenim (srednjim) rizikom. Osim toga, više puta je potvrđen ilegalni transport i u prethodnim godinama veoma aktuelan boravak u Srbiji osoba (azilanti i migranti) iz zemalja u kojima se polio endemski održava (Avganistan, Pakistan), kao i iz drugih zemalja - navodi se u izveštaju povodom nedelje imunizacije u evropskom regionu SZO "Zaštita generacija".

Podsećaju i da je imunizacija doprinela iskorenjavanju dečje paralize.

- Treba insistirati na kontinuiranom sprovođenju obavezne imunizacije, jer svaki pad obuhvata nosi sa sobom rizik od pojave vakcinama preventabilnih bolesti i izbijanja epidemija, što bi bilo dodatno opterećenje za zdravstveni sistem.

Narušen kolektivni imunitet

Pedijatar dr Saša Milićević naglašava da je dečja paraliza opasna bolest koja je dugo držana pod kontrolom zahvaljujući vakcini.

- Dečja paraliza zahvata nerve i mišićno tkivo, a oboleli imaju teška oštećenja. Poslednjih godina roditelji su se opustili i kolektivni imunitet je narušen, što preti da se zaboravljene bolesti vrate. Zato je važno da održimo ritam imunizacije. Treba vremena da se obuhvat poboljša, jer je procenat preko 95 odsto važan za imunološki bedem.

Što se tiče simptoma ove bolesti, dr Milićević navodi slabost, atrofiju mišića, jake bolove u predelu vrata i leđa.

- Deca zbog toga teško mogu da funkcionišu, a u zavisnosti od osobe, prvi simptomi mogu da se jave već i do prve godine života. Proces lečenja je dug i težak.

Simptomi

-temperatura-slabost-glavobolja-mučnina-povraćanje-jaki bolovi u mišićima-ukočenost vrata i leđa

Inače, od 2015. godine primarna vakcinacija protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, dečje paralize i oboljenja izazvanih hemofilusom influence tip B sprovodi se sa tri doze kombinovane petovalentne vakcine (DTaP-IPVHib), a u 2022. iznosila je 91,9 odsto. Obuhvat u 12 okruga dostigao je ciljnu vrednost od 95 odsto i više, u Beogradu 85,8 odsto, a najniži obuhvat bio je u Surdulici - 70,4 odsto, i Mionici - 56 odsto. Na teritoriji Vojvodine najniži obuhvat zabeležen je u Odžacima - 79,1 odsto, i Titelu - 72,1 odsto.