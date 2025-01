U Srbiji u sredu sa severa prolazno naoblačenje, ponegde sa slabim snegom.

Na istoku Srbije biće vedro. Očekuje se hladno, ujutro uz umeren do jak mraz. Vetar slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od -9 do -3°C, maksimalna dnevna od 0 do 2°C, na istoku Srbije do 5°C.

U Beogradu u sredu prolazno naoblačenje, a moguća je i po koja pahulja. Vetar slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura -5°C, maksimalna dnevna 1°C.

Autor: Marija Radić