Dragica Čačić, ponosna Srpkinja postala je poznata našoj javnosti kao ambasador Srbije u Minhenu kada se na Oktobar festu pojavila u srpskoj narodnoj nošnji, ovoga puta odlučila se na još jedan gest vredan pažnje i svake pohvale.

Dragica je mlada žena velikog srca, koja je prevalila dug put kako bi obradovala mališane na Kosovu i Metohiji.

Njen prvi komentar za naš portal je bio: Puno srce! - rekla je Dragica i nastavila u jednom dahu:

- Bogu hvala jer smo uspeli da usrećimo i izmamimo osmehe našoj dragoj dečici na Kosovu i Metohiji- kaže Dragica.

- U saradnji sa organizacijom Srbija za mlade , KUD Soko iz Minhena, Relji Kalapišu i Aleksandru Trišiću koji su preneli 50 paketića iz Minhena do Beograda, izdavaštvu Bitije i nekoliko prijatelja uspeli smo da obradujemo preko 120 mališanima, ovog puta iz sela Jažince, Sevce, Vrbeštica i Brezovica- rekla je Dragica i ispričala nam kroz kakva je iskušenja prošla:

- Bilo je dosta iskušenja zbog velike količine snega ali uz veliku želju i trud Gospod uvek otvara puteve. Verujem da će mi trenutak kada se približavamo školi u Jažincima i kada su deca ugledala autobus i pohrlila ka nama ostati u sećanju do kraja života jer u tom trenutku osećaj da će srce pući jer ste svesni da ste na pravom mestu i vidite tu istinsku dečiju radost a s druge strane tuga jer u ovom vremenu oni se raduju jednom paketiću. Još teže jer brat Mihailo iz naše grupe je doneo lopte mislivši da podeli deci, međutim učiteljica je dala predlog da je bolje da svaka škola dobije po jednu loptu jer će tako biti dostupna svakom detetu- rekla nam je ona.

- Takođe smo novčano pomogli tri porodice i što baka Vidosava iz Minhena kaže "Neka ih samo Bog čuva"- dodaje Dragica.

- I nasuprot svemu tome i kako žive i u kojim uslovima i da nemaju potpunu slobodu ti svi ljudi me i dalje fasciniraju jer kada ih pitate šta vam treba, odgovor je uvek isti: "Ništa, samo da nam dođete"- dodala je ona.

Ona je imala i poruku za sve naše građane:

- Ovom prilikom pozvala bih sve da se usudite i da osetite naše svetinje, istinsku radost i ljubav naših ljudi i šta je to Kosovo i Metohija. To će vam najbolje predstaviti organizacija Srbija za mlade jer pored poseta velikog broja naših svetinja kao što su Visoki Dečani, Pećka Patrijaršija, svetinje Prizrena, manastir Draganac i mnogi drugi. A ja vam nakon moje sedme posete mogu potvrditi da je to sveta zemlja. I moja poruka bi glasila, Sama mogu malo ali zato zajedno možemo mnogo- zaključila je Dragica.

Autor: Jovana Nerić