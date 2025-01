'KO SE KRSTOM KRSTI...' Sveštenik Gligorije Marković objasnio šta zapravo znači ova rečenica za hrišćane! Mnogi će se prevariti (VIDEO)

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Krstovdan, praznik koji seća na prve hrišćane koji su primili veru, rekao je za Novo jutro TV PINK, otac Gligorije Marković, sveštenik crkve Svetog cara Konstantina i carice Jelene.

Krstovdan je prvi dan nakon Božića na koji se posti i on je ujedno priprema za veliki praznik Bogojavljenje, koji se proslavlja sutra.

Otac Marković je rekao da je rečenica svima dobro poznata "Ko se krstom krsti na Krstovdan posti" zapravo poziv, kako kaže, ne samo na suzdržanje od mrsne hrane, već i poziv svakom hrišćaninu da svojim delima i mislima Hrista dovedu u svoj život.

- Ne radi sebe, već radi ljudi oko sebe, kako bi svi bili zajedno. Treba potvrditi da smo čeda Božja, a to možemo da uradimo samo time što ćemo svedočiti lepotu carstva Božijeg - rekao je otac Marković.

Kako kaže, Bogojavljenje je Božja objava svetu da je Hristos, koji se krštava u reci Jordanu sin njegov, i Duh Sveti koji dolazi na sve koji su tada prisutni, prisutan je, dodaje, i kao Duh utešitelj kroz sve vekove.

- Dan nakon Bogojavljenja je dan Svetog Jovana Krstitelja, poručuje nam da se pokajemo jer se približilo carstvo Božije. Iskušenja su velika od prvog dana i trena, a najveće je da samoga sebe pobedi na način da vidi Boga, a ne sebe kao centar svog postojanja - rekao je otac Marković.

On je rekao da je to lepota hrišćanstva, da shvatiš da živeći za druge, kroz druge, ne živeći kao kamen, živiš ustvari za sebe na najbolji način.

- Svi ovi praznici su deo Božićnog ciklusa, svaka objava Boga je povezana za sve njegove datume. On je želeo da prođe kroz sve faze života koje i mi prolazimo. On učestvuje u onome što smo mi smislili a on nije želeo za nas, pokazujući da čovek i na putu patnje može da bude plemenit, pomaže drugima i da prolazeći kroz život može da dođe do vaskrsenja - rekao je otac Marković.

Autor: Aleksandra Aras