PLATILA BIH NEKOM...Devojka iz Srbije LUDI zbog komšija: Izgubila sve živce zbog buke, pa odlučila da im se osveti

Zbog neprimerenog ponašanja komšija u zgradi koje uznemiruje ostale stanare, onda kada ne pomažu ni molbe, razgovori i pretnje, mnogi izlaz vide jedino u selidbi. Da ne bi do toga došlo, jedna devojka iz Srbije sa istim problemom morala je da potraži savet na Reditu.

Kako piše u svojoj objavi, ovo nije prvo iskustvo koje ima sa bučnim komšijama, a činjenica da one ne shvataju ozbiljno problem koji ima dodatno je frustrira.

"Možda sam već pisala ovde, jer stalno imam neke debele idiote iznad mojih stanova koji su glasni. Nemam nekoga da ide da "popriča sa njima muški" jer mene kao devojku ne shvataju ozbiljno kad se žalim. Doslovno bih platila nekome da ih uznemiri ili bilo šta", piše ona.

Mazala im bravu vazelinom, ležala na zvonu dok ne otvore vrata

U pitaju je, dodaje korisnica Redita, najčešće glasno pričanje sa povremenim uzvicima koje traje do dva sata posle ponoći, a u svojoj objavi opisala je i neke od metoda kojima se već poslužila ne bi li ih utišala.

"Jednom sam im mazala bravu vazelinom, potom sam se žalila, držala sam minut na zvonu dok nisu otvorili vrata", kaže.

Razmišlja, dodaje, da komšijama isključi i struju, ali je od te ideje odvraćaju kamere koje su postavljene u zgradi.

"Apsolutno sam na ivici sa živcima, pogotovo što se to prečesto dešava i ne verujem da ću rešiti problem sa još jednom selidbom. Znači i dalje mislim da bi to najbolje sredio neko suprotnog pola, ali ajde možda neko ima dobre ideje", zaključuje ona.

Nekolicina korisnika odmah je primetila da u čitavom opisu situacije nema pokušaja da se problem reši na civilizovan način - razgovorom ili obraćanjem komunalnoj policiji. Neki dodaju da problem najčešće nije buka koju komšije prave već loša zvučna izolacija u zgradi, zbog čega su joj savetovali da najpre nabavi čepiće za uši. Drugi, koji razumeju situaciju, ne predlažu ništa drugo osim selidbe.

"Samo selidba pomaže"

"Samo selidba, imali smo sličnu situaciju. Verovatno je loša zvučna izolacija, džaba je sve",

"Dogovora nema, a narod je ovde mahom bahat i nekulturan i kad kažeš kako je buka, oni kažu da ideš na selo. Ako je stan iznajmljen, selidba i pri izboru sledećeg stana gledaš da je stara gradnja, da se spavaća soba ne naslanja na komšijsku kuhinju ili dnevnu sobu i da iznad žive neki penzosi, mada ako si van stana tokom dana, može i ljudi sa malom decom, oni se primire do 23 sata. To je jedino rešenje, sve ostalo je gubljenje živaca i vremena", "Sreća u nesreći je da nije tvoj stan pa možeš da se seliš, u suprotnom bi bila osuđena na borbu. Ne znam gde je stan, ali što je kraj skuplji, manje su šanse da ti se ovo desi, a ako se desi da rešiš civilizovano", pišu oni.

"Lupaj na vrata i buši u 6 ujutru"

Među brojnim komentarima izdvojio se jedan autor sa pregršt "kreativnih" rešenja.

"Zovi svaki dan komunalnu. Bukvalno više puta ako treba. Ako ne urade ništa, lupaj im na vrata iz sve snage ili kreni da bušiš nešto u 6 ujutru. Prvi put kad ideš negde, odvrni neku kinesku pištavu muziku na maksimum. Skuvaj pileće mozgove sa karijem, belim lukom i masti. Sačekaj da se ukiseli koji dan pa im "slučajno" prospi ispred vrata. Poručuj im hranu i usluge na kućnu adresu svaki dan, ujutro u 6:30", predlaže on.

Drugi su podelili svoja slična iskustva.

"Imao sam komšiju koji je iz besa bacao stvari po stanu, i urlao. Od kad ima devojku, miran je. Ali najgori komšija mi je bila osoba koje je neuračunljiva, a živela kao "pod nadzorom Centra za socijalni rad". Vrištala je noću i danju. Policija ništa nije mogla. Spasio sam se tek kad je umrla. Razgovaraj s njima, meni oni deluju kao lakši slučajevi od mojih", glasi jedan od saveta.

"Ne možeš ništa, ja ceo život imam problem sa komšijama, i to uglavnom sa podstanarima, jer ovi do mene stalno izdaju stan nekim budalama. Ovaj što trenutno živi tu svaki dan baca po sobi neke kugle, da li vežba sa njima ili šta radi nemam pojma, ali stalno mu padaju na pod i to se dešava mesecima već što me prilično nervira. U ulazu ima i neki lik, koji mi srećom nije prvi komšija, a koji u stanu peva, što samo po sebi ne bi bio problem da ne zvuči kao Jar Jar Binks iz Star Warsa. Mogu misliti kako je njegovim prvim komšijama", pišu oni.

Autor: Snežana Milovanov