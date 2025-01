INSPEKCIJA DANAS ULAZI U ŠKOLE KOJE NE ODRŽAVAJU NASTAVU! Zakazana sednica Vlade, oglasilo se i ministarstvo, ispred nekih škola okupili se roditelji

Drugo polugodište zvanično je počelo juče u Srbiji, a prema podacima koje je iznela ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović, u više od 90 odsto od ukupno 1.773 škole u Srbiji nastava je održana redovno. Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije saopštio je u nedelju da se nastava neće odvijati u 35% škola, te su roditelji morali sami da traže informaciju o tome da li će nastava biti održana ili ne. Prema najavama ministarke i premijera Miloša Vučevića, prosvetna inspekcija danas će ući u škole koje ne održavaju nastavu.

Oko 10 odsto škola na nivou Srbije nije se uključilo juče u rad, rekla je ministarka Đukić Dejanović i ocenila da su prosvetni radnici nezadovoljni postignutim dogovorima sa predstavnicima reprezentativnih sindikata.

"U Beogradu je situacija nešto drugačija, taj procenat je veći - 13 odsto škola nije počelo sa radom, neke koje su počele, njih 24 odsto, nisu svi došli. Ali danas je i Sveti Jovan, tako da ćemo realnu situaciju imati sutra, jer su i neki profesori i neka deca svoje odsustvo opravdali činjenicom da danas porodično slave", rekla je ona sinoć za Javni servis.

U dvorištu Osnovne škole "Banović Strahinja" u Beogradu jutros su se okupili roditelji, kako kažu, u znak podrške prosvetnim radnicima.

Neki od njih nose i transparente sa porukama podrške prosvetnim radnicima.

I bivši i sadašnji učenici Desete beogradske gimnazije "Mihajlo Pupin", kao i njihovi roditelji, okupili su se jutros ispred te škole na Novom Beogradu kako bi dočekali prosvetnu inspekciju i time pružili podršku kolektivu te obrazovne ustanove koji je u obustavi rada.

Premijer Srbije Miloš Vučević juče se obratio povodom situacije u školama i naveo da će od danas prosvetna inspekcija ulaziti u škole u kojima se nastava ne odvija, što je suprotno zakonu. Za danas je zakazana i sednica Vlade Srbije.

"Sutra ćemo doneti konkretne odluke i od sutra će prosvetna inspekcija krenuti u one škole koje su suprotno zakonu obustavile nastavu, da postupaju u skladu sa zakonom. To je ono što je država više puta istakla, što sutra prosvetna inspekcija počinje svoj posao tamo gde suprotno zakonu nije organizovana nastava. To je sve što mogu da kažem", naveo je juče.

I Ministarstvo prosvete najavilo je inspekcije. Kako su rekli juče za "Blic", u školama u kojima je nastava blokirana, inspekcija će od sutra, započeti nadzor kako bi stekla uvid u razloge i postupila u skladu sa zakonom.

Ministarka prosvete je izjavila i da su nastavljeni razgovori sa predstavnicima reprezentativnih sindikata prosvete, sa kojima se sada razgovara o kolektivnom ugovoru.

Kako je Gligorić objasnio, rešio je da više ne bude na čelu sindikata u znak solidarnosti sa svojim kolegama koji, uprkos dogovoru sa Vladom, danas nisu držali nastavu.

Održan protest dela prosvetnih radnika

Protest dela prosvetnih radnika održan je juče na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu sa početkom od 11 sati.

Đaci Devete beogradske gimnazije juče nisu išli u školu i okupili su se kako bi otišli na protest. O ovome je, ispred Foruma beogradskih gimnazija, govorila Ana Dimitrijević.

- Mi smo na nivou foruma beogradskih gimnazija doneli odluku da danas obustavimo nastavu i da idemo na protest ispred Filozofskog fakulteta da pokažemo naše nezadovoljstvo pregovorima sa Vladom, načinom na koji su reprezentativni sindikati pregovarali, da pokažemo nezadovoljstvo zbog toga što nam se preti, što se ne osećamo bezbedno, da podržimo studente i njihove zahteve, vrlo jednostavne zahteve, vrlo ispunjive zahteve. Oni su naši bivši đaci. Danas sa našim sadašnjim učenicima koji se okupljaju samoinicijativno ovde ispred škole vidim i neke roditelje koji će takođe krenuti ka platou, tako da, eto, to nam je plan za danas. S obzirom na to, danas oko 60% škola stoji u Beogradu, za Srbiju nemam tačan podatak. Mnoge škole su se samoinicijativno organizovale, ja ne mogu sad da kažem ispred svih škola koliko će to trajati. Što se tiče Foruma i škola koje pripadaju Forumu, a to su beogradske gimnazije, mi ćemo svakako imati danas sastanak nakon ovih događanja da vidimo šta nam je činiti dalje, jer jednostavno to moramo da vidimo i sa raspoloženjem u kolektivima, članstvom i tako dalje - rekla je Dimitrijević za Blic.

- Sva ova konfuzija nastala je jer su ostali sindikati potpisali ono što nisu smeli. Čak i ako nisu u sindikatu, ljudi imaju pravo na štrajk, a sve ovo je rezultat velikog razočaranja u reprezentativne sindikate. Imali smo drugačije zahteve od zahteva ostalih sindikata, tako da smo u startu znali da ćemo obustaviti nastavu danas. Inače, danas je i veliki protest prosvetara na platou Filozofskog fakulteta u 11 časova. Smatram da svako ko ima moralnu obavezu prema svojim učenicima danas treba da bude na tom protestu. Direktor se ne meša u odluku kada se izglasava obustava nastave, glasaju nastavnici i svaki nastavnik ima pravo da radi ako želi - zato se ovog jutra i dešava situacija da u jednoj školi određen broj nastavnika drži časove, a ostatak njih ne. Obustava nastave će trajati u zavisnosti od toga koliko nas danas bude na protestu, mi inače očekujemo veliki odziv jer je zaista mnogo ljudi nezadovoljno - rekla je za "Jutro na Blic" Marija Starčević iz Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Srbije.

Autor: Dubravka Bošković