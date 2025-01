Premijer Vučević kaže da se nastava danas odvija u više od 80 odsto škola.

Zakazana je sednica Vlade na kojoj će biti doneta odluka da inspekcija sutra uđe u škole koje ne postupaju po zakonu.

Drugo polugodište zvanično je počelo danas, ipak, situacija je takva da roditelji danas sami moraju da provere da li škole u koje idu njihova deca rade ili ne i da li je u njima nastavljena školska godina. Premijer Srbije Miloš Vučević obratio se javnosti povodom najnovijih događaja i naveo da se nastava organizuje u više od 80 odsto škola.

Kako je rekao u celoj Srbiji više od 80 odsto škola održava normalno nastavu.

"Održao sam sastanak sa ministarkom Slavicom Đukić Dejanović. Dobio sam kompletan izveštaj sa teritorija cele Republike Srbije. Mogu da obavestim javnost Srbije da se u preko 80% škola nastava odvija normalno. Želim da iskažem u ime Vlade Republike Srbije svoju zahvalnost svim profesorima, učiteljima, nastavnicima, direktorima, iznad svega roditeljima i đacima koji su omogućili da nastava se odvija, da naši đaci mogu da se vrate u klupe, da se nastavi školska godina, počne drugo polugodište", poručio je Vučević.

On je dodao da je uprkos medijskom pritisku i pritisku sa društvenih mreža nastava organizovana u većini škola i da svima duguje veliku zahvalnost.

"Iako smo kao društvo bili izloženi neverovatnom pritisku tokom prethodnih 72 sata, nezabeležen medijski pritisak, pritisak na društvenim mrežama da se deca dovode, da će biti blokada, da će biti sprečena nastava, nešto što je nezamislivo, bukvalno nezamislivo da se možda dešava. Veliku zahvalnost svima koji su organizovali nastavu, koji su radili normalne stvari, da nastava se odvija, da se školska godina nastavi, da počne drugo polugodište, da đaci budu opet u školskim klupama sa svojim profesorima, nastavnicima, učiteljicama. I naravno, velika stvar i za roditelje, da znaju da su im deca u školama, da ne brinu pre svega roditelji mlađe dece, da se život odvija onako kako treba da se odvija", poručio je premijer.

Sutra sednica Vlade

On je poručio da je za sutra zakazao sednicu Vlade Srbije kako bi se donele konkretne odluke.

"Sutra ćemo doneti konkretne odluke i od sutra će prosvetna inspekcija krenuti u one škole koje su suprotno zakonu obustavile nastavu, da postupaju u skladu sa zakonom. To je ono što je država više puta istakla, što sutra prosvetna inspekcija počinje svoj posao tamo gde suprotno zakonu nije organizovana nastava. To je sve što mogu da kažem", naveo je.

"Politici nije mesto u školama"

Kako kaže, poziva sve, pre svega roditelje i đake, da ne dozvole da iko školu truje politikom.

"Politici nije mesto u školama, imamo parlament, imamo trgove, imamo medije, tamo se priča o politici. Deci toliko dugujemo da ih zaštitimo od dnevne politike i različitih političkih stavova i različitih političkih ciljeva, različitih političkih opcija. To prosto nije mesto za politiku među decom. To je obaveza za sve nas prema našim đacima i osnovnim i srednjim školama i verujem da ćemo svi biti svesni odgovornosti i dostojanstveno i korektno se ponašati", navodi.

Dodaje da se nastavlja dalje sa školama i sa nastavom, kao i učenjem dece.

"Sigurno su se i đaci posle dana zimskog raspusta uželeli svojih drugara, drugarica da mogu ponovo da budu zajedno i jako sigurno uvek izazovu učiti, spremati ono što treba da se nauči kao gradivo, ali lepše je biti u klupama i sa drugarima nego odsutan i bez tog kontakta koji je deo odrastanja svakog čoveka", zaključio je premijer.

Vučević je jutros poručio da očekuje da će većina škola danas početi da radi u punom kapacitetu i da će tokom prepodneva biti dostavljen potpuni izveštaj o školskim upravama.

Autor: Aleksandra Aras