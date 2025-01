SKANDAL! OSTALA BEZ 17.000 DINARA I PAKETA: Žena napravila haos zbog Temua, a da čujete odgovor kompanije

Iako je prošlo nekoliko meseci otkad je jedan od najjeftinijih sajtova na svetu doživeo ekspanziju, i dalje postoje ljudi koji ne mogu da se snađu na njihovoj popularnoj aplikaciji. Naime, Medina je u grupi za deljenje iskustava kupovine na Temu-u objasnila svoju situaciju zbog čega nikako nije mogla da vrati uložen novac na određene stvari.

Gotovo puna dva meseca čeka povrat novca u iznosu od 17.208 dinara, iako je pokušala na razne načine da dođe do njega. S obzirom na to da joj nije pošlo za rukom, odlučila je da pomoć potraži u gorepomenutoj Fejsbuk grupi, gde je napisala sledeće:

- Da li je neko imao iskustva sa tim da mu Temu nije vratio novac? Od novembra meseca čekam povrat novca u iznosu od 17.208 dinara i nikako da ga dobijem. Danas sam bila do banke i dali su mi listing i dinarskog i deviznog, od početka novembra do danas ništa nije leglo. Slikam to i pošaljem službi Temu-a, oni kažu da su uplatili, pa onda druga osoba iz uživo podrške kaže 'izvinjavamo se za kašnjenje', pa onda opet drugi kažu da je uplaćeno... Kome se dalje obratiti? Nije mali novac, ne znam kako i gde više da urgiram - objasnila je Medina.

U pomoć joj je pritekla Sandra, koja je među prvima navela da je problem u banci, te da je imala sličnu situaciju zbog koje je ona tri meseca čekala, sve dok nije lično zatražila da joj novac vrate, što su naknadno i učinili.

S druge strane, izvesni Aleksandar je objasnio da se povrat novca ne gleda kao uplata na račun, već storno po računu na dan plaćanja, i dodao:

- Važno je da se sa ARN kodom ode u banku i po njemu se sve tačno zna. Ako pare nisu legle, banka to radi istog momenta. Nije neka nauka.

Glas korisničke službe Temu-a

Budući da se često dešavaju neke specifične situacije različitim korisnicima Temu aplikacije, nedavno su se oglasili iz same kompanije sa zvaničnim saopštenjem u kom se navodi da je ,,Temu-ov kanal korisničke podrške dostupan 24/7, omogućavajući korisnicima da putem aplikacije ili veb-sajta prijave svoje zabrinutosti. Nudimo garanciju povrata novca u roku od 90 dana za probleme u vezi sa kvalitetom i podstičemo sve kupce da kontaktiraju sa našim timom za korisničku podršku kako bismo mogli da istražimo svaki pojedinačni slučaj''.

U ovakvim situacijama se preporučuje strpljenje i praćenje svih pravila koja su istaknuta i u samoj aplikaciji, piše Blic.

Autor: Dalibor Stankov