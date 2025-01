CEO Meridianbeta na ICR Conference u Orlandu predstavio ulazak na tržišta SAD i Brazila

GMGI Grupa u 2024. godini ostvarila rekordni prihod od 163 miliona dolara!

U prepunoj sali prestižne ICR Conference u Orlandu (SAD), Zoran Milošević, CEO kompanije Meridianbet, predstavio je rekordnu 2024. godinu, kada je reč o poslovanju i ulasku na nova tržišta grupacije Golden Matrix (GMGI).

Our CEO showcased record growth at this year's #ICR 2025 Conference known as the "Super Bowl of consumer conferences" 🏆 $GMGI #Meridianbet - $163M FY 2024 revenue (61% YoY) - Brazil license secured (TAM: $2.5-4B) - US and pending Canadian market entry - Proprietary AI tech… pic.twitter.com/oZVsslWobL

Ovaj globalni događaj, poznat i kao "Super Bowl finansijskog tržišta", važi za najznačajniju konferenciju kompanija listiranih na američkim berzama. Okupio je više od 3.000 učesnika, uključujući izvršne direktore, investitore, analitičare, bankare i stručnjake za privatni kapital.

Kompanija je predvodila konferenciju sa najvećim brojem individualnih sastanaka sa američkim investitorima, što odražava sve veće interesovanje za globalnu strategiju rasta jedine domaće firme listirane na američkoj berzi NASADQ.

Izlaganje direktora grupacije Meridianbet nadovezuje se na uspeh ostvaren na Citi Global TMT konferenciji 2024. godine, gde je Meridianbet delio pozornicu sa gigantima poput DraftKings, FanDuel i IBM.

Investitori su imali priliku da čuju da su konsolidovani prihodi Golden Matrix Group (GMGI) za 2024, čiji je kompanija Meridianbet deo, iznosili 163 miliona dolara, što predstavlja rast od 61% u odnosu na godinu pre toga.

Za ovaj izuzetan rast je pre svega zaslužna politika tehnološke inovacije i širenja na atraktivna tržišta sveta.

Izlazak na tržište Brazila - prekretnica u 2025. godini

Jedan od najznačajnijih poteza kompanije u 2024. godini bio je dobijanje federalne licence u Brazilu, jednom od najprofitabilnijih tržišta za igre na sreću na svetu. Očekuje se da će ovo tržište, koje ima 100 miliona aktuelnih i potencijalnih korisnika, generisati 2.5 do 4 milijarde dolara godišnje.

Big news!



Meridian Gaming Brasil SPE LTDA is now officially licensed in Brazil! 🇧🇷https://t.co/s7bTi5WhgF



With Autorização SPA/MF nº 2.104 – 45, we’re set to elevate the gaming experience under the MERIDIANBET brand, covering both sports & online games across physical… pic.twitter.com/rCasNIZs7o