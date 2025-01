'ISPLANIRAO NESTANAKA?!' Farmaceut za kojim se još uvek traga je iz kola odneo SAMO JEDNU STVAR: Poslao je mejl, popio kafu, a onda nestao

Da se sa Milanom nešto dogodilo shvatili su kada ih je njegova supruga pozvala i rekla da se ne javlja na telefon

Milan Đorđević (41) farmaceut iz Niša nestao je pre sedam meseci na izletištu Bojanine vode na Suvoj planini i od tada mu se izgubio svaki trag.

Kako ističe njegova majka, poslednji put videla ga je 10. juna, kada je svratio do nje pre odlaska na posao. Milan je, dodala je, radio kao zastupnik različitih farmaceutskih kompanija punih 17 godina.

- Trebalo je da ode do Kliničkog centra, jer je kao zastupnik farmaceutske kuće obilazio tamo onkologiju i urologiju. Bio je zadužen za klinike na jugoistoku Srbije, ali mu je ponedeljak bio rezervisan za Niš. Predložila sam mu da doručkujemo zajedno, ali je odbio. Poslao je neke službene mejlove, popio kafu i otišao. Od tada ga više nisam ni videla ni čula - govori Marica.

Da se sa Milanom nešto dogodilo shvatili su kada ih je njegova supruga pozvala i rekla da se ne javlja na telefon.

- Snaji se javio da ne može po ćerku u vrtić, ali da će stići sina da odvede na rođendan u igraonicu. Međutim, posle toga su mu telefoni zvonili, a on se nije javljao. Snaja je o tome obavestila nas i onda smo krenuli i mi da ga zovemo. Zvali su ga i prijatelji, ali se ni njima nije javio. Kada su uveče stariji sin i njegovi drugovi pronašli Milanov službeni automobil na parkingu na Bojaninim vodama shvatili su po zvuku telefona da se nalaze u kaseti. Tu je pronađen i Milanov sat. To znači da je on iz automobila izašao praktično samo sa ključevima od vozila u rukama - kazala je Marica.

Penzionisani policijski inspektor PU Niš Bratislav Timotijević koji je dobar deo radnog veka proveo kao šef potražne delatnosti, svojevremeno je komentarisao ovaj slučaj i tom prilikom rekao da ne može eksplicitno da isključi nijednu verziju Milanovog nestanka ali da na osnovu svog iskustva smatra da je živ.

- Dok sam ja bio na tom radnom mestu imali smo samo jedan nerešen slučaj nestanka a tada se radilo o maloletnici. Ovo je prilično neuobičajen slučaj, na osnovu svog višedecenijskog iskustva i onoga što sam saznao iz medija i prijatelja nestalog čoveka, mislim da mogu sa velikom verovatnoćom da tvrdim da je on živ. S obzirom na to da je veliko područje detaljno pretraženo a da nije nađeno niti telo, niti njegova odeća, obuća, nakit ili druge lične stvari niti ima ikakvih mikrotragova, sve to ukazuje da on nije nastradao. Ćak i da su ga napale životinje, nešto bi njegovo ipak ostalo što bi ukazalo na takav razvoj događaja. U ovakvoj situaciji gde nema apsolutno nijednog njegovog traga u širokoj okolini mesta njegovog nestanka, sve ukazuje da je on odatle otišao - kaže Timotijević.

Komentarišući ovu verziju Milanovog nestanka, Timotijević ističe da veruje da se ne radi o otmici već o svojevoljnoj odluci.

- Na osnovu svega što do sada znamo ništa ne ukazuje da je on prisilno odveden, već naprotiv sve upućuje na to da je on svoj nestanak isplanirao. Zašto bi to uradio, teško je reći, moguće je da je imao nekih problema na poslu, prema mojim informacijama bio je na prelasku u novu firmu, ili ga je nešto drugo mučilo. U svakom slučaju, meni se čini da je hteo da se skloni od svega i svakoga. Čini mi se verovatnim da je neko došao po njega i da se on sada nalazi kod nekog prijatelja, verujem u zemlji jer bi njegov prelazak preko granice bio registrovan osim ako bi je prešao ilegalno za šta bi mu bio potreban falsifikovani pasoš, ali to na njega ne liči - dodaje penzionisani inspektor.

Kaže da veruje da će se Milan javiti svojoj porodici kada se stvari oko potrage za njim malo slegnu.

- Razlozi zbog kojih je morao da nestanu verovatno su bili vrlo značajni s obzirom na to da je on bio svestan da će ovaj događaj povrediti njegovu porodicu ali verujem da je smatrao da nije imao drugog izbora. Smatram da će se nakon nekoliko meseci kada njegov nestanak više ne bude u žiži interesovanja javnosti, on javiti porodici. Možda javnost to neće znati, možda će on insistirati na tome da se o tome ćuti kako bi se zaštitio ali verujem da će obavestiti porodicu kako bi je umirio - priča Timotijević.

Predočava da su mogućnosti potražnih organa ograničene s obzirom na to da je Milan punoletno lie.

- Ukoliko ga policija pronađe, obavestiće porodicu gde se nalazi ali niko nema pravo da od njega zahteva da se vrati kući, jer se radi o punoletnom licu koje ima pravo da odlučuje gde će i sa kim živeti - zaključuje Timotijević.

Autor: Jovana Nerić