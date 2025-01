Temperatura i do 20 stepeni! Uživajte u prolećnim temperaturama, već sutra HLADAN TUŠ

U Srbiji će biti vetrovito i toplo za ovaj period godine sa dnevnom temperaturom znatno iznad proseka za kraj januara, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije kratkotrajna magla.

Pre podne biće pretežno sunčano, u drugom delu dana postepeno naoblačenje koje će posle podne na severu i zapadu, a uveče i tokom noći mestimično i u ostalim predelima usloviti kišu, ponegde i kratkotrajne lokalne pljuskove.

Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će krajem dana biti u slabljenju.

Najniža temperatura biće od minus dva do 10, a najviša dnevna od 16 do 20 stepeni, u Timočkoj Krajini i u mestima sa dužim zadržavanjem hladnije, od osam do 12 stepeni.

U Beogradu će biti vetrovito i toplo za ovaj period godine sa dnevnom temperaturom znatno iznad proseka za treću dekadu januara. Pre podne pretežno sunčano, u drugom delu dana postepeno naoblačenje, uveče i noću povremeno sa kišom.

Duvaće umeren, povremeno i jak južni i jugoistočni vetar koji će krajem dana biti u slabljenju.

Najniža temperatura biće od pet do deset, a najviša dnevna oko 19 stepeni.

Od srede temperatura u postepenom padu. U sredu promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Tokom večeri i noći na jugu jače naoblačenje sa kišom koje će se u četvrtak pre podne proširiti i na centralne predele zemlje, dok će se na severu zadržati umereno oblačno i uglavnom suvo vreme. Zatim umereno do potpuno oblačno, a kiša se očekuje uglavnom u južnim predelima Srbije.

Biometeorološka prognoza

Pogoršanje biometeorološke situacije izazvaće pojačanje tegoba kod svih hroničnih bolesnika, a poseban oprez savetuje se osobama sa srčanim i reumatskim obolјenjima, kao i asmatičarima. Bolovi u kostima i zglobovima, nervoza i glavobolјa su moguće meteoropatske reakcije.

