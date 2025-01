BEOGRAD JE TRENUTNO NAJTOPLIJI GRAD U SRBIJI: U 13 sati izmerena prolećna temperatura, a tačno ovog datuma stiže SNEG!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je za danas vetrovito, ali toplo vreme za ovaj period godine, i prema poslednjim merenjima, pre 12 časova, u Beogradu, Kraljevu i Loznici izmereno je čak 20 stepeni.

-Pre podne u većini krajeva pretežno sunčano, a u većem delu Vojvodine i na zapadu Srbije umereno oblačno, u Bačkoj ponegde slaba kiša. U drugom delu dana postepeno naoblačenje u svim krajevima, koje će posle podne na zapadu i severu, a uveče i u toku naredne noći i u ostalim predelima usloviti mestimično kišu, ponegde i kratkotrajne pljuskove – najavio je RHMZ.

Vetar je danas umeren do jak južni i jugoistočni i krajem dana u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21 stepen, u Timočkoj Krajini i po pojedinim kotlinama jugozapadne i južne Srbije hladnije, od 7 do 12 stepeni.

U Beogradu toplo, preokret u drugom delu dana

U Beogradu vetrovito i toplo za kraj januara. Pre podne pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje u drugom delu dana. Uveče i u toku naredne noći povremeno sa kišom. Vetar je umeren, povremeno i jak, južni i jugoistočni i krajem dana u slabljenju. Maksimalna dnevna temperatura oko 20 stepeni.

Najtopliji grad trenutno je Beograd sa 21 stepen!

Podaci merenja objavljeni u 13 časova pokazuju da je trenutno u Loznici, Valjevu i Kruševcu 20 stepeni.

19 stepeni izmereno je u:

Novom Sadu

Sremska Mitrovica

Kraljevu

Ćupriji

Osim u Nišu, gde je promenjivo oblačno bez padavina, pljuskovi su mogući u:

Subotici

Novom Sadu

Loznici

Beogradu

Kragujevcu

Na Zlatiboru je izmereno 13 stepeni i mogući su pljuskovi, dok je na Kopaoniku 6 stepeni. Među gradovima sa nižom temperaturom danas je Negotin sa 7 stepeni.

Postepeni pad temperature, ali i dalje toplo

Ovako toplo vreme zadržaće se još danas, jer već od sutra, najavio je RHMZ, temperature će biti u postepenom padu, ali će do kraja ove sedmice i dalje u većini mesta biti iznad i znatno iznad proseka.

Sutra pad temperature

Sutra ujutro i pre podne malo i umereno oblačno i u većini mesta sa sunčanim intervalima, osim na jugu i jugoistoku Srbije gde će biti pretežno oblačno i uglavnom suvo.

U drugom delu dana očekuje nas naoblačenje koje će se sa juga postepeno proširiti i na ostale krajeve uslovlјavajući kišu posle podne na jugu, a uveče i tokom noći i na jugozapadu, jugoistoku, istoku i u centralnim predelima Srbije.

Najniža temperatura od 1 do 10 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od 12 do 17 stepeni Celzijusa.

U nedelju stiže sneg

Od četvrtka, 30. janaura, umereno do potpuno oblačno uz postepeni pad temperature. U većini mesta biće suvo vreme, a kiša se očekuje kao ređa pojava uglavnom u prvom delu dana.

U nedelјu i ponedelјak (2 i 3. janaura) kiša će zahvatiti delove južnije od Save i Dunava, dok će na planinama padati sneg.

Najtopliji period u januaru

Kako je ranije najavljeno, tokom januara 2025. godine očekuje se pozitivno odstupanje temperature za oko 2 stepena u odnosu na referentni klimatološki prosek od 1999. do 2020. godine, odnosno, srednje januarske temperature u intervalu od 1 do 4 stepeni, kao i deficit padavina u odnosu na normalu koja za ovaj period godine iznosi od 30 do 60 milimetara, a na planinama do 70 milimetara, mesečno.

Petodnevna prognoza RHMZ za Beograd

Period do sredine sedmice će biti najtopliji u ovom januaru. Meteorolozi ne isključuju zahlađenja u nastavku zime, ali će to biti samo kratki prodori hladnog vazduha, a sve češće će dominirati periodi suvog i natprosečno toplog vremena što smo imali i prošle i pretprošle godine.

Autor: Dubravka Bošković