Kazna za ove zimske gume i do 120 evra! U Srbiji su jako popularne, a u jednoj evropskoj zemlji zabranjene

Zima kalendarski još traje, i još moramo da koristimo zimske gume, a u međuvremenu, podsećamo na jednu važnu promenu za sve one koji voze i u drugim zemljama.

Nemačka je uvela važno pravilo, a brojni građani Srbije voze u ovoj zemlji, tako da bi trebalo da se informišu. Naime, od 1. oktobra u toj zemlji, promenjeni su propisi o zimskim gumama, koji se odnose na sve puteve u zimskim uslovima vožnje.

Zapravo, kao zimske gume biće priznate samo gume sa alpskim simbolom (planina sa tri vrha i pahuljicom). Ovo važi i za gume za sva godišnja doba. Od tog datuma gume sa samo oznakom M+S više se ne smeju koristiti u zimskim uslovima na putevima. Inače, radi se o gumama koje su veoma popularne u Hrvatskoj i Srbiji.

Kako je saopštio ADAC, gume sa samo simbolom M+S (Mud + Sneg) od prvog dana oktobra više nemaju status zimskih guma i vožnja sa njima biće kažnjena.

Simbol M+S je već zamenjen alpskim simbolom 2018. godine, ali je prelazni rok istekao u septembru ove godine. Ako imate gume koje nose samo oznaku M+S (a nemaju alpski simbol), one ne smeju da se postavljaju za predstojeću zimsku sezonu u Nemačkoj.

Kazna za korišćenje (samo) M+S guma je 60 evra. U slučaju saobraćajne nezgode, ovaj iznos se povećava i do 120 evra, a upitno je kolika bi šteta bila pokrivena osiguranjem. Ukoliko do nezgode dođe zbog nedostatka zimskih guma, moguće je i da osiguranje samo delimično isplati odštetu, ističe ADAC.

Marušić: M+S nisu zimske gume

"M+S nisu zimske gume. Ovo su zapravo poluzimske gume. Ja to godinama stalno i sistematski naglašavam i javno ponavljam. Niko me nije slušao. I policiji sam u nekoliko navrata govorio koliko je to važno, a sada je stigla i potvrda".

Svi treba da znaju da se jednom gine u saobraćaju, dovoljno je da naletiš na klizav deo sa neodgovarajućim gumama. Nažalost, ovde je situacija mnogo gora nego u Nemačkoj i većini zemalja EU.

Do sada su priznavali M+S za zimske gume koje su deset puta bezbednije zimi od letnjih sa žlebom od 4 mm, što mi sa lancima u prtljažniku (kakav apsurd?!) i dalje priznajemo kao legalno. zamena zimskih guma“, naglasio je za RTL profesor transporta Željko Marušić.

Autor: Dubravka Bošković