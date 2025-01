MENJA SE IZGLED EVRONOVČANICA Očekuje se raspisivanje konkursa za dizajn, a evo koji su predloženi motivi (VIDEO)

Upravni odbor Evropske centralne banke (ESB) odabrao je motive dve moguće teme budućih evronovčanica — "Evropska kultura: zajednički kulturni prostori".

Naglasak se stavlja na zajedničke kulturne prostore i slavne Evropljane dok bi drugi motiv, "Reke i ptice: različitost znači otpornost", trebalo da ukaže na otpornost i raznolikost u prirodi i evropske institucije. Ove godine će biti raspisan i konkurs za dizajn na koji će moći da se prijavi dizajneri iz cele EU.

Pri donošenju te odluke uzeti su u obzir predlozi dve multidisciplinarne savetodavne grupe s članovima iz celog evropodručja, a odabir je u skladu i s mišljenjima više od 365.000 Evropljana koji su učestvovali u javnim anketama sprovedenim u leto 2023. i radu fokus grupa od novembra 2021. do marta 2022. godine.

