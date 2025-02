IZ KIŠE U VELIKI MINUS! RHMZ pali alarme, zima se vraća na velika vrata

Zbog naglog temperaturnog sunovrata RHMZ pali žuti meteoalarm na nivou cele Srbije. Prema njihovoj danas nas čeka oblačno vreme uz slabu ili sipeću kišu, međutim, već sutra temperatura ide u veliki minus.

Danas nas u prepodnevnim časovima na severoistoku Srbije i u Negotinskoj Krajini, a posle podne i u većini ostalih krajeva postepeno razvedravanje, dok će se na zapadu i jugu Srbije zadržati oblačno veći deo dana, stoji na sajtu RHMZ-a.

Na nivou Srbije danas nije upaljen nijedan meteoalarm.

Slaba i sipeća kiša i provejavanje slabog snega očekuje nas u planinskim predelima.

Vetar slab i umeren, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 5 do 10 °C.

Suvo i hladno, temperatura ide u veliki minus

U utorak (04.02) ujutro u svim krajevima Srbije slab do umeren mraz, a mestimično se očekuju magla ili niska oblačnost, naročito na istoku, jugoistoku i jugozapadu zemlјe.U ovim oblastima magla i niska oblačnost zadržaće se i pre podne. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab, promenlјiv. Najniža temperatura od -7 do 0 stepeni Celzijusovih, a najviša od 4 do 9 stepeni Celzijusovih.

Od 05. do 10. februara suvo uz smenu perioda sa dužim sunčanim intervalima i perioda umerene oblačnosti. Ujutro mraz (od -7 do 0 stepeni Celzijusovih), a dnevne temperature od 3 do 9 °Celzijusovih.

U petak i za vikend (07 - 09.02.) u košavskom području umeren i jak, na jugu Banata olujni jugoistočni vetar.

Dugoročna prognoza za ovu nedelju

Pred nama je sedmica sa temperaturama nižim i do 10 stepeni. Sunce će zameniti oblaci, a vraća nam se i jutarnji mraz sa temperaturama u minusu.

Autor: Dalibor Stankov