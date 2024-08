RHMZ UPALIO ALARME ZBOG 3 POJAVE: Dolaze PLJUSKOVI, a vreme može biti OPASNO - Ovi delovi Srbije su u najvećem RIZIKU!

Danas će u Srbiji biti promenljivo oblačno i nestabilno vreme. Mogući su jaki pljuskovi sa grmljavinom, a Republički meteoalarm upalio je alarm negde i zbog čak tri pojave - pljuskova, grmljavine i ekstremno visokih temperatura. Prema najavama RHMZ ovakvo vreme zadržaće se sve do petka.

U zapadnoj polovini Srbije danas će doći do izolovane pojave kratkotrajno jakih plјuskova sa grmlјavinom i sitnim gradom uz količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme, upozorava RHMZ.

U Srbiji će danas biti promenlјivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, toplo, ali nestabilno, pa se očekuju i kratkotrajni plјuskovi sa grmlјavinom i prosečnom količinom padavina koja u većini mesta neće biti velika (od 5 do 10 l/m2) dok se izolovano u zapadnoj polovini Srbije može javiti i kratkotrajno jači plјusak sa sitnim gradom uz količinu padavina veću od 20 l/m2 za kratko vreme.

Maksimalna temperatura od 31 do 35 stepeni.

Tri dana pljuskova

Promenljivo vreme zadržaće se i u sredu i četvrtak. Biće promenlјivo oblačno, ali i dalјe toplo sa dužim sunčanim intervalima.

U oblastima južnije od Save i Dunava uz lokalni razvoj oblačnosti i sa kratkotrajnim plјuskovima i grmlјavinom.

Razvedravanje se očekuje tek u petak.

Od petka do nedelјe (od 30.08. do 01. 09.) biće pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 30 do 34 stepena Celzijusa, najavljuje RHMZ.

Popaljeni meteoalarmi zbog tri pojave

Iako nas danas i narednih dana čeka nestabilno vreme, u Srbiji će se zadržati izuzetno visoke temperature za ovo doba godine koja neće padati ispod 30 stepeni.

Zbog toga je i dalje na snazi upozorenje na veoma visoke temperature. Pored toga, RHMZ je izdao meteoalarm zbog pljuskova i grmljavine.

U celoj Srbiji danas je na snazi žuto upozorenje na ekstremno visoke temperature, osim u Pomoravlju, istočnoj i jugozapadnoj Srbiji gde je zbog ove pojave upaljen narandžasti alarm.

Meteoalarm 27. avgust

U celoj Srbiji na snazi je takođe i upozorenje na grmljavinu, koje je u delu zemlje u žutoj boji, dok je u sledećim delovima narandžasto:

-Bačka

-Banat

-Srem

-Zapadna Srbija

-Šumadija

-Jugozapadna Srbija

Na snazi je i narandžasto upozorenje na pljuskove i to u sledećim delovima zemlje:

-Bačka

-Banat

-Srem

-Zapadna Srbija

-Šumadija

-Jugozapadna Srbija

Žuto upozorenje znači da vreme može biti opasno, dok narandžasti meteoalarm predstavlja opasno vreme intenziteta opasnog po ljude i životinje.

"Vreme je opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", navodi se na sajtu RHMZ.

Upozorenje na snazi i sutra i u četvrtak

Sutra će situacija biti malo promenjena. Iako će i dalje u nekim delovima zemlje biti na snazi upozorenje zbog tri iste pojave, sve će biti u vidu žutog meteoalarma.

Autor: Iva Besarabić