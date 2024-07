RHMZ IZDAO NOVA UPOZORENJA: Zbog ekstremnih vrućina ovi delovi Srbije su najugroženiji

Republički hidrometeorološki zavod je zbog ekstremno visokih temperatura objavio dva nova upozorenja, a upaljen je i crveni meteoalarm.

Toplotni talas koji je Srbiju obojio u crveno prema prognozi RHMZ-a (Republičkog hidrometeorološkog zavoda) biće prisutan na teritoriji cele zemlje do kraja nedelje.

Najviše temperature očekuju se danas i sutra i kretaće se između 38 i 40 stepeni Celzijusovih. Tek u petak u pojedinim delovima zemlje najavljena je kiša i pad temperature na 34 stepena.

Danas i sutra biće najtoplije u Beogradu i Negotinu. U Beogradu nas očekuje tropski dan i tropska noć, a neslavni rekorder je Negotin jer će temperatura 16. jula dostići 41 stepen.

Na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda danas je navedeno da su četiri dela Srbije upozoreni na opasnost od požara. Ekstremna opasnost, koja je na sajtu obojena crvenom bojom, zahvata četiri oblasti: Banat, Šumadiju, Jugoistočnu Srbiju i Kosovo i Metohiju.

„Požar može buknuti od iskre, varnice. Širenje požara je vrlo brzo. Požar je vrlo brz i dolazi do požara u krošnjama drveća na širem području. Dolazi do sagorevanja organskog goriva u dubljim slojevima i normalno vlažnim lokacijama. Kontrola požara je izvanredno teška. Za kontrolu požara moraju se uložiti izvanredni napori i sva raspoloživa sredstva“, navodi RHMZ.

Po rečima meteorologa visoke temperature ostaju sve do septembra. Meteorolog Ivan Ristić rekao je da će se kretati oko 40 stepeni Celzijusovih sve do 21. jula, a onda nas očekuje blaži pad temperature. Naime, kako je objasnio u avgustu nas očekuje još jedan udar afričkog talasa u trajanju od 10 do 15 dana i da će vrućine vladati sve do septembra.

