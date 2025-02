Srbiju čeka još jedan UDAR ZIME? Objavljena nova prognoza za februar: Evo u kom slučaju se očekuje i sneg

Ivan Ristić objavio je novu vremensku prognozu za februar i otkrio da li će ponovo padati sneg.

Meteorolog amater Ivan Ristić objavio je vremensku prognozu za februar, ističući da nas do sredine meseca očekuje stabilno i hladno vreme sa sunčanim intervalima. Temperature će biti u okvirima proseka za ovo doba godine, sa dnevnim vrednostima između 4 i 8 stepeni, dok se u jutarnjim satima očekuju slab do umeren mraz, ponegde i do -8 stepeni.

"Prema sadašnjem prognostičkom materijalu sredinom meseca oko 15. februara baš za Sretenje doći će do 'bitke' između proleća i zime. Sa jedne strane atlanski ciklon tzv. 'winter killer' ali i afrički anticiklon koji je mirovao skoro od septembra a sa druge strane jak polarni vrtlog koji stiže u severnu Evropu", naveo je Ristić.

Ukoliko polarni front stane na Karpatima pobedu odnosi proleće, kod nas se očekuje osetniji porast temperature u drugoj polovini februara tako da nas u trećoj dekadi februara ponovo očekuju naksimalne temperature oko 20C koje smo imali u januaru za pravoslavni Božić i Savindan, pojasnio je on.

U drugoj varijanti koja je trenutno mnogo manje verovatna polarni front stiže do Balkanskog poluostrva, to jest do nas, zima će se produžiti i u tom slučaju postoje šanse da ponovo vidimo sneg.

"Prognoza liči kao da će o nastavku zime ipak morati da presudi medved", napisao je na kraju.

Autor: Snežana Milovanov