Jak olujni vetar pravio probleme u ova tri grada u Srbiji: 'Celu noć lupale roletne' - Evo kada košava prestaje da duva

Olujni vetar, koji je za područje Juẓ̌nog Banata i Podunavlja najavio Đorđe Đurić, celu noć nije dao mira meštanima Pančeva, Vršca, Kovina, Alibunara...

Kako javlja žena iz Pančeva, noć je bila - burna - a i rano jutros vetar "puca" po ulicama.

"Celu noć su lupale roletne i vetar je fijukao, a temperatura u stanu je osetila te jake nalete vetra, pa je bilo i hladnije nego inače zimi. Prava vetrovita oluja! I rano jutros je baš jako duvao, onako, u naletima", rekla je Marina M. (35) iz Pančeva.

Jak olujni vetar najavljen je za ovaj vikend. Širom Srbije duvaće pojačan jugostočni vetar. U košavskom području, na planinama i u Beogradu jugoistočni vetar imaće jake udare, na jugu Banata i u Podunavlju i olujne od 80 km/h.

Jak vetar usloviće da subjektivno bude dosta hladnije. Petak i vikend doneće suvo vreme, uz visoku oblačnost. Košava će oslabiti i prestati u nedelju uveče.

U Srbiji tokom jutra mraz, a ponegde i kratkotrajana magla. Tokom dana pretežno sunčano. Košava, povremeno olujne jačine, duvaće na jugu Banata i u donjem Podunavlju. Ujutru će se temperatura spustiti i do -8, tokom dana od 4 stepena do 9 stepeni. I u Beogradu ujutru temperatura u minusu. Tokom dana pretežno sunčano i vetrovito, uz najviše 6 stepeni.

U Srbiji ujutru slab i umeren mraz, po kotlinama i dolinama reka zapadne i južne Srbije kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano, uz malu ili umerenu oblačnost.

Vetar slab do umeren, u košavskom području umeren i jak jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa olujnim udarima. Najniža temperatura od -8 do -1 stepen, a najviša od 4 do 9 stepeni.

U Beogradu ujutru slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano i vetrovito uz malu i umerenu oblačnost. Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar. Najniža temperatura od -5 do -1 stepen, a najviša dnevna oko 6 stepeni.

