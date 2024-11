Jak olujni vetar već pravi haos po Srbiji: Čovek umalo stradao u kolima, nije ni sanjao da će ovo doživeti! Poznato selo ostalo bez struje! (VIDEO)

Jak olujni vetar koji je počeo da duva u ranim jutarnjim časovima, već je počeo da pravi probleme!

U Srbiji se danas od podneva očekuje značajna promena vremena - osetno zahlađenje, skretanje vetra na umeren i jak severozapadni i prelazak kiše u sneg uz lokalno obilnije padavine, saopštio je rano jutros Republički hidrometeorološki zavod.

Jak vetar doveo je do problema u pojedinim mestima, kako javlja Instagram stranica "192.rs" olujno nevreme napravilo je probleme u selu Jaša Tomić u Banatu, kako se može zaključiti iz priloženih fotografija vetar je oborio drveće.

- Selo je trenutno bez struje - prenosi "192.rs".

Jaki udari vetra pomerali su i kontejnere, a za dlaku je izbegnuta tragedija u Beogradu.

Naime, vetar je oborio saobraćajni znak koji je bao na zadnje staklo jednog vozila.

- Zbog jakog vetra, čoveku saobraćajni znak pao na zadnje staklo, prilikom vožnje. Nije povređen - navodi se na Instagram stranici "Serbialive Beograd".

"U naredna dva sata na severu Vojvodine kiša, a u Negotinskoj Krajini kiša će se lokalno lediti pri tlu. Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će u košavskom području i na planinama dostizati olujne, a na jugu Banata i udare orkanske jačine", najavio je RHMZ rano jutros.

Osim na severu Srbije, napadaće pet do 10 santimetera snega u nižim predelima, a u brdsko-planinskim 10 do 20 santimetara, lokalno i više. Pre podne će biti oblačno, toplije, mestimično s kišom, uz umeren do jak južni i jugoistočni vetar, ujutro s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od nule na istoku, do 13 stepeni na zapadu, sredinom dana od tri stepena na severozapadu do 14 stepeni na jugoistoku, a uveče u svim predelima u osetnom padu. Prestanak snega se uveče očekuje u Vojvodini, a tokom noći i u većini ostalih predela Srbije.

U Beogradu će biti oblačno, pre podne povremeno s kišom uz umeren do jak južni i jugoistočni vetar koji će imati i olujne udare. Sredinom dana stiže zahlađenje, skretanje vetra na umeren do jak severozapadni i prelazak kiše u susnežicu i sneg, u višim delovima grada uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Prestanak snega očekuje se uveče. Jutarnja temperatura u Beogradu oko 10 stepeni, sredinom dana pad na šest stepeni, a uveče na jedan stepen.

U subotu, 23. novembra, ujutru se provejavanje snega očekuje još samo na krajnjem jugu. Tokom dana postepeno razvedravanje. U nedelјu i početkom sledeće sedmice pretežno sunčano i toplije, u nedelјu ujutru uz slab i umeren mraz koji se početkom sledeće sedmice očekuje još ponegde u centralnim i južnim predelima.

Autor: Aleksandra Aras