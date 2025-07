U Hrvatsku je stigla velika promena vremena. Nevreme je oko 10 sati zahvatilo Zagreb. U glavnom gradu Hrvatske pljušti kiša i duva jak vetar.

Za područje Slavonije, Istre, Kvarnera i Dalmacije na snazi je narandžasti alarm, dok je za ostatak zemlje na snazi žuti alarm.

Temperature će u delovima zemlje pasti za više od 10 stepeni u odnosu na juče.

Oko 10 časova, Zagreb je pogodila jaka grmljavina praćena jakim vetrovima i jakom kišom.

Vetar je, prema objavljenim snimcima, lomio roletne i obarao drveće po gradu.

To je početak hladnog fronta koji će uticati na celu Hrvatsku danas i sutra.



Skoro cela Hrvatska je u ponedeljak pod žutim upozorenjem zbog grmljavine i kiše, u regionima Rijeka, Osijek i Split iz istog razloga je izdano narandžasto upozorenje, dok nema upozorenja samo za dubrovačku regiju.

Šta čeka Srbiju?

I u Srbiju je sinoć stiglo dugo očekivano kratko osveženje, u Beogradu je pala kiša, ali u severnim delovima naše zemlje. Sevalo je i grmelo, a usled nevremena padalo je i drveće!

I početak ove sedmice pred nama doneće Sriji vedro i vrelo vreme, ali će znatno ugodnije već biti na severozapadu Srbije, gde će u utorak maksimalna temperatura biti ispod 30 stepeni.

Maksimalna temperatura biće danas od 30 na severozapadu do 40 stepeni na istoku i jugoisoku Srbije, u Beogradu do 36, a u utorak od 26 u Bačkoj do 40 stepeni na istoku Srbije, u Beogradu do 34. Lokalno se danas u dolini Velike i Južne Morave očekuje do 42 stepena, najavio je Đorđe Đurić.

Ponedeljak i utorak doneće Srbiji veoma izražen fenski efekat jugozapadnog vetra, koji će povremeno biti i vrlo jak, a na planinama i sa olujnim udarima, što će samo povećati ogromnu opasnost od požara na otvorenom.

U ponedeljak se jači razvoj oblačnosti očekuje posle podne i uveče na severozapadu Srbije, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom i uz moguće nepogode, koji se ponegde očekuju i u centralnim predelima.

Detaljna prognoza za naredne dane

Severozapad Srbije u utorak će zahvatiti prodor hladnog fronta, koji će iz oblasti Alpa stići do naše zemlje, a tokom utorka se premeštati preko Srbije i do srede stići do najužnijih i najistočniji delova Srbije. Jugozapadni vetar biće u skretanju na vrlo jak severozapadni, a počeće i prodor osetno svežije vazdušne mase.

Očekuju se kiša i pljuskovi sa grmjavinom, uz obilnije padavine. Padavine se očekuju širom Srbije i u većini predela palo bi od 20 do 40 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više, što bi ublažilo katastrofalnu sušu, koja vlada Srbijom od kraja maja. Iza nas je najsušniji jun ikada, kao i najtopliji, a u mnogim predelima nije palo ni kapi kiše.

Biće uslova za grad i grmljavinske nepogode. U sredu osetno svežije. Biće pljuskova sa grmljavinom, ponegde i grmljavinskih oluja sa gradom.

Maksimalna temperatura biće od 20 na severozapadu do 26 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do samo 22 stepena.

U četvrtak i petak promenljivo oblačno i sveže. Maksimalna temperatura biće u četvrtak od 22 do 26, u Beogradu do 24 stepena, a u petak od 23 do 29, u Beogradu do 26 stepeni.

Od sledećeg vikenda ponovo sunčano i sve toplije, a od 14. jula Srbiju očekuje novi toplotni talas, uz temperature iznad 35 stepeni.

Dakle, pred nama su dani sa temperaturom i za 15 stepeni više od proseka, koji za ovo doba godine iznosi od 27 do 31 stepen. Potom će sredinom sledeće sedmice uslediti pad i za 15 stepeni, da bi se narednog vikenda one vratile u prosečne vrednosti, a nakon toga ponovo bi usledio toplotni talas.

Vrednosti UV zračenja veoma su visoke, pa se ne treba izlagati suncu duže od 10 minuta bez adekvatne zaštite. Postoji opasnost i od toplotnog udara.

Vatru ne treba paliti na otvorenom, jer postoji ogromna opasnost od šumskih požara i požara na otvorenom.

Od kraja dana biće uslova i za grmljavinske nepogode.

Zbog potencijalno opasnih pojava, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Autor: D.B.