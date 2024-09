Stravično nevreme napravilo potop u Zagrebu: Voda lije kao iz kabla, izdato upozorenje, evo šta čeka Srbiju

Snažno nevreme noćas je pogodilo Zagreb i okolinu i donelo haos na putevima.

HAK javlja da je prekinut na pojedinim raskrsnicama Aleje grada Bolonje zbog vode na trotoarima (trenutno s ulicama Prigornica, Velimira Škorpika).

"Jedva se prolazi od kiše. Ljudi stoje i sada nastaje samo ogromna kolona", ispričao je za hrvatski portal 24 sata jedan od čitalaca koji je snimio potopljenu Škorpikovu ulicu.

Intenzitet padavina ocenjen je 10/10, prema podacima koje je izneo "Alarm za kišu Zagreb".

Cela Hrvatska, osim riječke regije i Velebitskog kanala, nalazi se pod žutim meteoalarmom koji upozorava na potencijalno opasno vreme, i to zbog kiše, grmljavinskog nevremena i olujnih udara bure.

Za riječku regiju i Velebitski kanal je na snazi stepen više upozorenja, odnosno pod narandžastim meteoalarmom, što označava opasne vremenske uslove. Alarm je na snazi zbog jakih udara bure.

Podsećamo, celu Evropu pogodilo je stravično nevreme u prvoj polovini septembra.

Šta čeka Srbiju?

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, ali uz postepenu promenu vremena u drugom delu dana.

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom koje će pre podne zahvatiti Bačku, u drugom delu dana proširiće se i na ostale predele Vojvodine, kao i na zapadnu i centralnu Srbiju, dok se na jugu i istoku zemlje padavine očekuju tek tokom noći ka nedelji.

Intenzivniji pljuskovi sa grmljavinom tokom večeri i krajem dana očekuju se na severu i zapadu zemlje, mestimično od 20 do 50 milimetara. Jutarnja temperatura biće od 10 do 20, a najviša dnevna od 22 na severozapadu do 32 stepena na jugoistoku zemlje.

U Beogradu će pre podne biti pretežno sunčano uz slab do umeren južni vetar, posle podne postepeno naoblačenje. Kiša, pljuskovi i grmljavina uz umeren, kratkotrajno i jak severozapadni vetar i pad temperature, očekuju se kasnije posle podne, uveče i noću, a uslova za intenzivnije padavine biće krajem dana. Jutarnja temperatura biće oko 19, a najviša dnevna oko 28 stepeni.

Sutra oblačno sa kišom i hladno uz umeren i jak severozapadni vetar, koji će na istoku Srbije povremeno imati i olujne udare.

Autor: Marija Radić