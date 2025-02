Neverovatan skok temperature! Sutra i do 15 stepeni, a za Sretenje drastična promena, evo šta sledi

Pre novog pogoršanja vremena, Srbiju očekuje kratkotrajno otopljenje. Nakon oblačnog jutra sa kišom, na istoku zemlje i na višim planinama sa snegom, a na severoistoku i sa ledenom kišom, usledilo je razvedravanje, pa će u nastavku poslepodneva širom Srbije biti sunčano i toplo, uz temperature i do 12°C. Najtoplije će biti u Beogradu i na zapadu Srbije. Tmurno i hladnije biće na severu Vojvodine. Slaba kiša padaće na jugoistoku Srbije, a na istoku Srbije i slab sneg, uz temperature u Timočkoj i Negotinskoj Krajini do 2°C.

U petak će Srbija biti u prednjem delu ciklona, koji će se premeštati duž Jadrana.

Nad našm područjem strujaće topla vazdušna masa sa Mediterana, u sklopu južnog strujanja. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar.

U petak će biti i umereno do potpuno oblačno, veći deo dana suvo, dok se već ujutro kiša očekuje na severu Vojvodine, uz prodor hladnog fronta i severozapadnog vetra.

Maksimalna temperatura biće od 5°C na severu Bačke do 15°C u zapadnim, centralnim i jugoistočnim predelima Srbije, u Beogradu tokom dana od 12 do 14°C. Sutrašnje maksimalne temperature biće za pet do sedam stepeni više od proseka za ovo doba godine.

Krajem dana i tokom noći sa severozapada se očekuje se prodor hlanog fronta i jače naoblačenje sa kišom, uz skretanje vetra na jak severozapadni i uz osetniji pad temperature vazduha.

Za vikend osetno hladnije. U subotu u Vojvodini suvo, dok će u ostalim predelima biti oblačno sa kišom, susnžicom i snegom. U nedelju i početkom sledeće sedmice padavine se očekuju uglavnom u južnim i centralnim predelima, dok će na severu Srbije biti suvo.

Iako će zbog prodora hladnog fronta doći i do prodora osetno hladnije vazdušne mase i do osetnijeg pada temperature vazduha, ne očekuje se zahlađenje poput polarnog.

Maksimalna temperatura biće u subotu od 3 na severu do 13 stepeni na jugu zemlje, dok će u nedelju biti od 2 do 6°C, na jugu Srbije do 10 stepeni.

Autor: Dalibor Stankov