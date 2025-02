Grip utiče i na srce! Ovi simptomi su razlog za UZBUNU: Ukazuju da je virus napravio problem

Grip, kao i sve ostale virusne infekcije mogu imati uticaja na srce pa samim tim i napraviti zdravstveni problem ukoliko se ne leči adekvatno. Ukoliko se javi zamaranje, probadanje u grudima, poremećaj srčanog ritma, gušenje, trebalo bi javiti se lekaru.

Kako se nalazimo u zimskom periodu kada su aktivne razne virusne infekcije, apel lekara je da treba obratiti pažnju na sve simptome koje mogu ukazivati da je nastao problem, a posebnu pažnju treba da obrate osobe koje imaju neku hroničnu bolest. Naime, osobe sa srčanim oboljenjima, poput angine pektoris ili prethodnog srčanog udara, podložniji su ovom riziku, jer grip može dodatno opteretiti njihov već oslabljen kardiovaskularni sistem.

Dr Milijana Balević, kardiolog sa Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" za Telegraf.rs objašnjava na šta treba obratiti pažnju i kada se javljaju prvi simptomi nekog upalnog procesa.

-Svaka virusna infekcija koja prouzrokuje upalu gornjih respiratornih puteva može uticati na srce, a najčešće se prvi simptomi javljaju već nakon sedam do 10 dana od pojave rinovirusne, odnosno infekcije respiratornog tipa. Najčešći virusi koji mogu da izazovu taj problem su virus gripa, paragripa, adenovirusi, kaže dr Balević.

Simptomi koji su alarm

Tegobe koje se najčešće javljaju i koje pacijent ne sme da zanemari su zamaranje, malaksalost, gušenje, osećaj lupanja srca i nelagodnost u grudima.

- Nakon takvih tegoba treba se obavezno javiti lekaru, odnosno kardiologu, da bi isključio posledice koje može virus da ostavi na srce. To su najčešće upale srčanog mišića, miokarditis, koji ukoliko je nelečen, može da dovede do ozbiljnih poremećaja ritma ili u krajnjem slučaju do kardiomiopatije, odnosno trajnog oštećenja srčanog mišića, objasnila je dr Balević.

Miokarditis može dovesti do ozbiljnih komplikacija, kao što su srčana insuficijencija (nemogućnost srca da pumpa dovoljnu količinu krvi), aritmije (nepravilnosti u radu srca), pa čak i srčani udar u nekim slučajevima.

Grip, takođe, može povećati rizik od srčanog udara, posebno kod osoba koje već imaju postojeće srčane bolesti.

Autor: Snežana Milovanov