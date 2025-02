EVO KAKO DA IH RAZLIKUJETE: Udružili se grip, korona i rinovirusi, napadaju naizmenično: Svi se žale na iste simpteme

Dr Saša Milićević, pulmolog i alergolog i dr Radmila Šehić, specijalista opšte prakse o tome zašto se svi žale na isti simptom i koju temperaturu virisu najviše vole

Broj zaraženih gripom i oboljenjima sličnih gripu i dalje je prisutan. Koliko na širenje respiratornih infekcija utiču vremenske prilike, da li smo više bolesni kada je 15 stepeni usred zime ili kada je temperatura u minusu koja nas očekuje za nekoliko dana i zašto se svi žale na isti simptom u poslednje vreme, otkrili su dr Saša Milićević, pulmolog i alergolog i dr Radmila Šehić, specijalista opšte prakse.

- Promena vremena više utiče na nas, nego na sam virus. Ne znamo ni kako da se obučemo, budemo kilavi. Čini mi se da je veći uticaj na ljudski organizam. I kad je bila korona, radovali smo se kad je došla vrućina, misleći da će broj zaraženih pasti, a baš tad je bio najveći broj. Virusi najviše vole našu temperaturu, temperaturu tela - rekao je dr Milićević za TV Prva, dok dr Šehić smatra da je zima udarna za viruse.

- Ja ću iskustveno da pričam. Kada je zima, to je carstvo za viruse. U tom periodu opada opšti imunitet, a virus samo sačeka momenat da se plasira. Ljudi se zatvaraju. Dovoljan je jedan zaraženi, pa da donese puno kandidata za respiratorne infekcije. Njima odgovara zapravo prisustvo grupe ljudi i zatvoren prostor. Virus retko kad ide sam. On napravi prostor za prodor bakterijske infekcije. Tada je indikovana upotreba antibiotika, a na samu virusnu infekciju davanje antibiotika je nepotrebno jer nema uticaja na sam virus. Svakako, retko kad se bakterija ne plasira. Ona komplikuje kliničku sliku i produži proces ozdravljenja - rekla je dr Šehić.

Boja sluzi može mnogo toga da kaže.

- Roditelji uvek pitaju da li je virus ili bakterija, a najčešće idu zajedno. Boja sekreta dosta govori, mada ne mora uvek da znači. Ako je obojen, često se radi o bakteriji. Bistar je znak virusa. Najbolje je uraditi krvnu sliku i videti o čemu se radi - rekao je dr Milićević.

Mnogima nije jasno kako je moguće da samo što preleže virus, razbole se ponovo.

- Treba imati u vidu da to nije isti virus. Može da nastane druga infekcija. Pacijenti se prosto razočaraju, kažu da su bili bolesni pre sedam dana, a sad opet, pitaju kako. Naš imunitet je dosta specifičan prema tom izazivaču koji smo preležali. Prema tom virusu bićemo imuni, ali kad se pojavi drugi virus, čak iz iste grupe, ali je mutirao, drugačija mu je struktura, naš imunološki sistem će ga prepoznati i zato se ponovo razbolimo - objasnio je doktor.

Prehlada ili grip

- Jako je velika razlika. Sada ima puno virusa. Kod rinovirusa je to specifično, daje samo lokalne simptome. On ima afinitete prema nosu i ždrelu, tu se klinička slika zadržava. Nos daje bistru sekreciju, zatim gustu, zapuši se, teško se diše, prisutan je kašalj, temperatura može i ne mora da postoji. Ko je pod prehladom, on ne gubi na snazi. Može da funkcioniše. Rinovirus ne traje dugo, do sedam dana. Rino virus je veoma sebičan. On kad uđe u ćeliju, ne dopušta drugom virusu da uđe. To je, na neki način, odbrana od svih drugih virusa. On podiže organizam na odbranu i to sprečava ulazak drugog virusa - rekla je doktorka.

Svi se žale na jedan simptom

- Mnogi su mi se javljali za savet, da se korona prvo pojavi u smislu kašlja. Ljudi se žale na dosadan, dugotrajan, iscrpljujući kašalj. Potom počinje bol u vratu, nos je takođe zapušen, gubi se čulo mirisa, bol u uvu. Dakle, ima svega toga i javlja se temperatura. To je tipično za koronu. Imamo tu sreću da postoje isprobane i proverene vakcine, to je jedini način da se odbranimo od gripa. On daje drugačiju kliničku sliku. Eksplozivniji je, agresivniji, ide sa visokom temperaturom koja daje odmah i vegetativne smetnje. Ljudi imaju vrtoglavicu, nemaju snagu u telu, imaju nagon za povraćanje, razdražljivi su, kašalj iscrpljuje tokom noći. Grip je taj koji stvara mogućnost prodora bakterije. Najčešće se u fazi gripa priključi bakterija i tada se uključuju antibiotici - objasnila je dr Šehić.

