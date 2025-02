MEDVED UROŠ JE DANAS GLAVNI METEOROLOG U SRBIJI! Evo šta za Pink kažu iz ZOO VRTA: Da li nas očekuje NASTAVAK ZIME!? (VIDEO)

Ako medved na Sretenje izađe iz svoje jazbine, to je znak da zima nije gotova i da će još dugo trajati hladno vreme. Međutim, ako medved vidi „senku“ (to jest, izlazi iz jazbine i ulazi u nju), to znači da zima dolazi kraju i da će uskoro početi proleće.

Biolog Kristijan Ovari je jutros za TV Pink otkrio da li je medved izašao iz svoje jazbine, a o ovoj temi sa njim je razgovarao novinar Milan Raonić kog je zanimalo kakva je današnja situacija u našem ZOO vrtu.

- Danas se sreću leto i zima, i zima vodi za jedan gol. Medved je izašao iz pećine, nije se vratio nazad. Taki da, definitivno oni predviđaju da zima neće potrajati dugo - rekao je om.

Ono što bih rekao, je da, kada bismo pogledali meteorološke karte, u naredne dve nedelje možemo očekivati noćne minuse.

- Baba Marta hoće da još pokaže zbe. medvede to ne nervira, oni imaju vrhunski smeštaj... Medvedi u ZOO vrtovima ne spavaju zimski san, to je više neki dremež - rekao je Ovari.

Autor: Dubravka Bošković