Merkur od sutra više nije retrogradan - Evo šta njegov direktan hod znači za vaš znak

Kada neko kaže da Merkur retrogradan, odmah nam se raspoloženje promeni. To je zato što svi znaju da to nije ništa dobro. Međutim, ova planeta komunikacije i razgovora, sutra izlazi iz svoje retrogradnosti i to nam dosta olakšava situaciju.

Ipak, ne bi trebalo da se opuštamo jer će se i dalje narednih dana osetiti njegov uticaj na sve horoskopske znake. A šta zapravo znači njegovo vraćanje u prirodan tok kretanja i to kroz znak Ovna?

Očekujte manje kašnjenja i manje tehnoloških padova, piše "Womans world". Može se očekivati pokretanje nekih projekata, ali i započinjanje važnih razgovora. Imaćemo priliku da se zaustavimo i dobro razmislimo o narednom potezu.

A šta direktan hod Merkura znači za vaš horoskopski znak?Ovan

Do 15. maja, do kada će ovaj direktan hod trajati, možete da primenjujete znanje koje ste stekli tokom prethodnog perioda i tako počnete da negujete veću samosvest. Možete osećati više sampouzdanja i usredsredićete se na preuzimanje liderske pozicije u kompaniji.

Bik

Prethodni period vas je podstakao da se više bavite svojim snovima i maštom i to vas je podmladilo. Žudite i težite ka novim ciljevima i jako će vam prijati da meditirate razmišljajući o onome št ovas čini srećnim.

Blizanci

U narednom periodu ćete se ponovo dublje povezati sa prijateljima sa kojima ste možda izgubili kontakt ili ste proredili viđanje. Bićete više posvećeni pažnji ka poslovima koje ste zapostavili i ostavili za kasnije. Bićete na dobrom putu ka timskoj pobedi.

Rak

U narednom periodu ćete se okrenuti ka sebi i razmišljaćete šta želite od života ali i posla kojim se bavite. Bili ste frustrirani što nikako da dobijete priznanje koje ste zaslužili, ali to je samo pokazatelj da treba da budete strpljivi.

Lav

U prethodnom periodu vam se aktivirao avanturistički duh, ali ste se i posvetili učenju. Imali ste želju da izađete iz svoje zone udobnosti i tak oste otkrili da želite da se povežete sa veštinama koje vam mogu biti ključne u nastavku posla.

Devica

Bile su vam aktivirane emocije i odnosi sa drugim ljudima. Sada je vreme da se posvetite finansijama i da primenjujete svoja znanja u ovoj oblasti. Nemojte se iznenaditi ako osmislite neki novi način za poboljšanje budžeta.

Vaga

Retrogradni Merkur vas je ohrabrio da razmislite o odnosima ali i da razmislite o međusobnom razumevanju. I ako ste udarili glavom o zid, to vam je bila lekcija koja vam je pomogla da se bolje osećate.

Škorpija

Bili ste posvećeni strategiji kako da sačuvate opšte blagostanje na dnevnoj bazi. Shvatili ste da je korisno nekad reći "ne" određenim pozivima. Sada tu lekciju možete nastaviti da primenjujete što će podstaći vaš unutrašnji mir.

Strelac

Možda ste primetili da ste u prethodnom periodu imali problema sa emocijama, romantikom i samoizražavanja. Sada se možete osećati više osnaženim za zabavu i kreativnost ali i da odnos sa najbližima stavite kao prioritet.

Jarac

Morali ste da se bavite poslovima oko kuće i tekućim porodičnim problemima. Moguće je i da ste se sećali nekih voljenih. Sada ćete osetiti samopouzdanje dok pokušavate da negujete odnos sa najbližima.

Vodolija

Aktivirana vam je komunikaciona zona što je dovelo do pogrešne komunikacije. Međutim, sada možete da očekujete lakšu "plovidbu" koja će vam olakšati obavljanje obaveza.

Ribe

U prethodne tri nedelje vam je bilo aktivirano polje novca pa ste i razmišljali kako da popravite finansijsko stanje. Verovatno ste do sada već razmisli kojim putem da krenete, mada ste sad spremni i da tražite povišicu na svom poslu.