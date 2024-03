ŠAPIĆ O IZBORIMA U BEOGRADU: Pretnje su opasne, moramo da se ponašamo odgovorno

Ponovljeni izbori u Beogradu ne održavaju se zato što su to rekli Evropski parlament ili Odir, preciznije, preporuke Odira ćemo primenjivati kao što smo to činili i ranije jer ne postoji nikakav uslov ili zakonska obaveza. U nove izbore nismo ušli zato što nam je to neko naredio već zbog toga što, nažalost, nismo uspeli da dođemo do većine kakvu smo smatrali da je ispravna i legitimna, rekao je predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić.

– To da li opoziciji treba više ili manje vremena do izbora, nije ovo tramvaj želja u kojem će se ispunjavati želje. Da smo sa gospodinom Nestorovićem došli do saglasnosti oko daljeg vođenja Beograda, onda ne bi ni bilo ponovljenih izbora. Moramo da se ponašamo odgovorno jer pretnje su opasne, a naročito atmosfera da nakon svakih izbora ona strana koja nije zadovoljna neće da ih prizna, izlaze na ulice, napada institucije i simbole grada i države, pokušavajući da unese razdor u društvo, što polako i sigurno vodi u anarhiju i potom u građanski sukob. To bi moglo sutra da postane standard ponašanja i tome nema kraja. Zato tome mora da se stane na put i zato mi ne smemo tako da se ponašamo. Ne smemo da potpirujemo tu vrstu retorike i netrpeljivosti bez obzira na sve naše različitosti – rekao je Šapić.

Atmosfera pred izbore u Beogradu je referendumska jer možda nikada u skorijoj istoriji nismo imali ovakvu ideološku podelu kad je reč o ključnim nacionalnim pitanjima, koji nemaju veze sa lokalnom politikom, istakao je Šapić.

– Bezobrazluk opozicije ide dotle da oni sada određuju datum izbora jer, kako su naveli, deo birača neće biti tu. Koji deo birača, hoće li neko da ih odvede u kamionima, vozovima, biće deportovani? Zašto neće biti tu? Ja sam za to da izbori budu što pre jer Beograd stoji već nekoliko meseci, a zbog ponovljenih izbora biće tako još nekoliko meseci – naglasio je Šapić.

Kad je reč o medijima sa kojima ne želi da komunicira, Šapić je pojasnio da oni spinuju, izvrću njegove reči, falsifikuju, montiraju i zloupotrebljavaju njegove reči, stavljajući ih u potpuno drugi kontekst.

– To je širenje laži u moje ime. Dve godine sam njima dozvoljavao da dolaze na svaku konferenciju za novinare, bukvalno da preuzimaju vođstvo konferencije jer sam im davao prostora i raspravljali su se sa mnom po 45 minuta, kao da su „sveta krava”. Nijednom u njihovim prilozima nije izlazilo ono što se zaista dešavalo na tim konferencijama. Prelazio sam preko toga ili tražio od njih da to ne rade. Njih to nije interesovalo i oni „guraju” svoje – kazao je Šapić.

Predsednik Privremenog organa osvrnuo se i na osudu UNS-a što ne odgovara na pitanja ovih medija, navodeći da, nažalost, strukovno novinarsko udruženje uopšte ne dovodi u pitanje kako oni prenose njegove izjave.

– Plasiraju mene na način koji nema veze sa onim što je istina i sad su ljuti što ne želim da im odgovaram. Ako ćemo da uđemo do kraja u zakon, oni su mediji koji nisu registrovani u Srbiji, plaćaju porez u Evropskoj Uniji, u Luksemburgu, a program proizvode u Sloveniji, ovde ga reemituju. Neko bi rekao da su oni klasični pirati koji zloupotrebljavaju i krše zakon Srbije, ja to neću reći, ali u najmanju ruku, koriste ogromnu rupu u zakonu, ne plaćajući porez u ovoj zemlji, te se dovodi u pitanje njihova namera i u čijem interesu oni rade. To što im je program na srpskom ne znači da vode prosrpsku politiku. Možemo da se razlikujemo po pitanju mnogih stvari, ali kad je reč o srpskoj ili antisrpskoj politici, tu ne sme da postoji nijedna dilema ni među političkim organizacijama niti u medijima – naveo je Šapić.