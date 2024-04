ŠAPIĆ: Izbori u Beogradu su više od lokalnih izbora, oni su nacionalno vrednosni referendum

"Ovi Beogradski izbori koji dolaze su sve samo nisu lokalni izbori. Konačno smo došli do toga hoćemo li da imamo srpsku vlast i srpskog gradonačelnika ili antisrpsku vlast? I kada me pitaju, pa kako, šta to znači srpski gradonačelnik? To znači da ne postoji srpski način promene sijalica, asfaltiranja puta ili izgradnje škole. Nema tu srpskog načina, i ovde je sada sve potpuno jasno", rekao je predsednik Privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić.

Šapić je istakao da se na "predstojećim izborima opredeljujemo se da li želimo srpsku vlast i srpskog gradonačelnika Beograda".

"A to znači gradonačelnika koji će u ovom teškom geopolitičkom momentu, pored brige o važnim lokalnim temama, podjednako voditi računa i o očuvanju nacionalnih vrednosti i interesa srpskog naroda", rekao je predsednik Privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić.

Ističe da je čitav svoj život u lokalnoj politici, punih 14 godina, i da bi najviše voleo kada bi moglo samo o tome da se polemiše, međutim, stvari na koje ukazuje su kako kaže, daleko važnije.

"Ukoliko ne rešimo to pitanje očuvanja nacionalnog, srpskog, džaba nama sve. Neće imati ko da nam ide u škole, niti ćemo znati šta nam deca uče u školama i vrtićima. Ukoliko na te bazične stvari ne utičemo, izgubili smo identitet, izgubili smo državu, izgubili smo narod, i kada svega toga nema koga onda briga da li smo osvetlili tamo neku ulicu", objasnio je Šapić.