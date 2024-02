Vučić: Ako se vlast u Beogradu ne formira do krajnjeg roka, biće novi izbori

Ukoliko se Skupština Grada Beograda ne formira do krajnjeg roka - 2. ili 3. marta - biće održani novi beogradski izbori u roku od 45 do 60 dana, izjavio je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić i istakao da je to pitanje zakona, a ne nečije političke volje.

"U skladu sa tim, dakle, u periodu od 18. aprila do ne znam kog maja, ili će neko da izabere predsednika Skupštine, pa da se dobije još mesec dana, pa da bude do kraja maja ili početka juna da se održe izbori", rekao je predsednik Srbije novinarima u Minhenu, gde učestvuje na bezbednosnoj konferenciji.

On je podsetio da su to zakonski rokovi.

"I neće bilo čija politička volja da ruši institucije Srbije i da ruši zakone naše zemlje, zato što su oni pomislili da su mnogo pametni, da sebe nazovu moralnima, a koliko su moralni, neću večeras da komentarišem", dodao je predsednik.

Vučić je odgovarajući na pitanje da li je neko od evropskih zvaničnika pomenuo izbore u Srbiji, rekao da su mu čestitali.

Povodom jučerašnjeg saopštenja inicijative ProGlas o minimalnim uslovima za održavanje novih izbora, među kojima je i zahtev da ime Aleksandra Vučića ne bude ni na jednoj listi ako nije kandidat, predsednik Srbije je rekao da ti uslovi pokazuju koliki je stepen znanja ljudi koji se obraćaju javnost, i sa druge strane koliki je stepen bahatosti.

"Oni danas imaju uvid u birački spisak. Svako od vas i danas ima uvid u birački spisak. Može da proveri i za sebe, što se tih partija tiče, uvek mogu tražiti, mogu gledati šta hoće i da rade šta hoće. Nikad ništa neće da urade, osim što, kao što znate, su lagali da na nekim adresama poput onog u okviru Kliničkog centra, ne žive ljudi, a žive i desetine, i stotine. Tako su žive ljude proglašavali mrtvima. Znate, kad mrtvog proglasite za živog je strašno, ali kad žive proglasite za mrtve, to je još strašnije", rekao je Vučić.

On je prokomentarisao da je u skadu sa zakonom da bilo koja lista ili pokret nosi bilo čije ime.

"Mi smo odlučili nema izbora ako Vučić bude učestvovao ili ako se njegovo ime pojavi. Prvo, hvala vam na tome što potvrđujete moje reči da me nikada nećete pobediti. To je pošteno priznanje, konačno da ste pokazali da imate trunku morala, da bar to priznate. Što se druge stvari tiče, u skladu sa zakonom je da bilo koji pokret, bilo koja lista nosi bilo koje ime, i to u skladu sa zakonima koje su pripadnici, članovi tog ProGlasa i stranaka koje su oni podržali doneli, a ne mi", rekao je Vučić.