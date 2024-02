Šapić: Ako se Skupština grada ne konstituiše do 3. marta, počinje rok za izbore

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da ukoliko se do 3. marta ne konstituiše Skupstina grada kada je poslednji rok počinje da teče rok od mesec dana kada predsednik Narodne Skupštine ima pravo da u roku od 45 do 60 dana raspiše nove izbore.

Šapić je istakao da će sednica Skupštine grada danas biti otvorena, a da će je zatim predsedavajući u skladu sa zakonom odložti na desetak dana i zakazati nastavak sednice verovatno za 1. mart.

Šapić je rekao, na konferenciji za novinare ispred Starog dvora uoči početka konstitutivne sednice Skupštine grada, da će skupština početi u 10 sati i da će probati da iskoriste zakonske mogućnosti.

"Ukoliko se do 3. marta, do kada je poslednji rok ako se ne konstituiše Skupština grada, a konstituisanje Skupštine grada znači izbor predsednika, potpredsednika i sekretara i administrativno-mandatne komisije, tada kreće da teče rok od mesec dana kada predsednik Narodne Skupštine ima pravo da u roku od 45 do 60 dana raspiše nove izbore", rekao je Šapić.

Kako je naveo, ako do 3. marta ne budu imali skupštinsku većinu, matematičku i legalnu, kao i legitimnu, ali po novim standardima za koje se SNS oslučila i zbog delikatnosti situacije iz želje da imaju puni legitimitet, vlast u gradu neće praviti već će se ići na nove izbore.

