Dragan Marković Palma: NE MOŽEMO DA DAČIĆU NAĐEMO NIJEDNU GREŠKUZbog čega bi podneo ostavku, u resoru dao maksimum

Vodili smo kampanju na kulturan način. Napadani smo često, posebno kada je u pitanju opozicija. Ovi izbori su bili referendum, nije bilo kao nekada, glasaš za nekoga jer ga ceniš, ili protiv, jer nisi zadovoljan njegovim radom. To je narodna volja, ne možemo da kažemo kriva je opozicija ili vlast, zato što su izbori pokadeni ili su bili loši uslovi. Izbori nisu pokradeni, uslove su imali svi podjednako. Ako su loši, zašto ste izašli na izbore?

​Ovo je u intervjuu za „Novosti“, na pitanje o razlozima lošijeg rezultata liste „SPS-JS-Zeleni Srbije“, rekao predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

Opozicija tvrdi da su izbori pokradeni, bilo je i protesta, štrajka glađu...

​- Svako ima pravo da radi kako misli da treba. Videli ste koliko je ljudi bilo prvog dana na ulicama Beograda, kasnije su videli ko treba da ih vodi, povukli su se, spalo je to na veoma mali broj ljudi. Ne mogu da kažem da smo pokradeni, iako smo manje glasova dobili po gradovima, narodnu volju treba poštovati. Uslovi su bili isti, šest godina se nisam pojavio na RTS i kada nešto radimo od vitalnog značaja, budem samo u emisiji „Šta radite bre“? Ništa nisu zapisali u zapisnicima i posle ispalo da su nezadovoljni brojem glasova. Sećam se opozicije DOS-a, to je bila institucija politička sa imenima, borili su se godinama, i to nije za uporediti sa sadašnjom opozicijom. Ne bavim se njima, neka rade šta žele. Narod je rekao svoje, treba da nastavimo da se Srbija gradi, da postanemo stalni na turističkoj mapi. U Jagodini sam napravio turistički centar u koji godišnje dođe 500.000 ljudi.

Da li je već bilo dogovora o formiranju vlasti sa SNS?

- Nije bilo razgovora, ali mi je Ivica Dačić kazao da je pričao sa predsednikom Vučićem i da je rekao da ćemo da nastavimo dalje. Na kojim pozicijama, koje funkcije, to nije bila tema.

REĆI ĆU VUČIĆU KO GA PREDSTAVLjA

Kako ste zadovoljni rezultatom u Jagodini? Vučićeva lista dobila je više...

​- Dobili smo manje na republičkom nivou - 3.000 glasova, a onda za lokal 18.000. To je druga priča. Nismo imali za šta da kritikujemo predsednika Srbije, jer Srbija ima ciljeve koje realizuje, u parlamentu smo glasali za to. Predsednik Vučić je obilazio gradove, a posebno tamo gde su njegovi odbori zatajili, kao u Jagodini. U Jagodini o ljudima koji navodno predstavljaju SNS tek ću govoriti u narednom periodu, a prvo ću da informišem predsednika Vučića. Kada je bio miting u Jagodini niji bilo 400 Jagodinaca, to je pokazatelj koliko ti Jagodinci priznaju nekoga ko vodi SNS u Jagodini. Oni su došli zbog predsednika Vučića.

Mislite li da Beograd čekaju novi izbori ili će naprednjaci i SPS-JS, ipak, uspeti da naprave vlast sa Nestorovićem?

​- Ne odlučujem ja da li će biti ponovljeni izbori, ali ako bih se pitao treba da se krene da se radi, a ako bi se raspisali izbori, još četiri ili pet meseci bismo izgubili, a ne bi bilo neke veće promene. Što se tiče Nestorovića, nemam komunikaciju sa njim. Siguran sam da neko od odbornika iz opozicije neće biti zadovoljan zbog pasivnosti, čekamo mi, ko ih šiša, mi ćemo da ih srušimo. Kako? Da bi srušio nekoga treba da imaš većinu.

Dačić je ponudio ostavku u izbornoj noći, jeste li Vi na stranačkim organima razgovarali o odgovornosti?

​- Što bi podneo ostavku Dačić, kada sve što je bilo u resoru vezano za ministra inostranih poslova dao je maksimum, imao je dobru saradnju sa Vučićem. Ne možemo da mu nađemo nijednu grešku. Potpredsednik JS Đorđe Kosanić iz Kragujevca dao je neopozivu ostavku, jer nije slušao predsedništvo. U 14 gradova izašli smo sami i u 9 smo prešli cenzus. Prosek je četiri zarez nešto odsto i zadovoljni smo. Nisam imao razloga da podnesem ostavku, a niko to od mene nije ni tražio.

Autor: