Šapić za Pink: Došlo je vreme da se kaže dosta, da nastavimo dalje u ovom izuzetno teškom geopolitičkom momentu i za Srbiju i za čitav svet!(VIDEO)

Predsednik Privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić rekao je za PINK, da beogradski izbori ne mogu da se poklapaju sa drugim izborima jer se, kako kaže, po sadašnjem zakonu ne može skratiti mandat onima koji su sadašnji predsednici opština po Srbiji.

Komentarišući zahtev opozicije da beogradski i lokalni izbori budu održani istog dana, Šapić je rekao da beogradski izbori ne mogu da se poklope sa ovim drugim izborima, iz prostog razloga što zakonski, po sadašnjem zakonu.

- Ne možete da skratite mandat onima koji su sadašnji predsednici opština po Srbiji - rekao je Šapić.

Kada je reč o najavljenom bojkotu izbora od strane dela opozicije, naveo je da ne zna da li će biti bojkota i da to ne zavisi od njega.

Naglasio je da je predsednica Skupštine Ana Brnabić po ko zna koji put pokušala da sve ponovo pojasni, ali da on lično smatra da je došlo vreme se završi sa stalnim popuštanjem predstavnicima opozicije i povlačenjem unazad.

- Svaki put kada smo pokušali da pokažemo neko razumevanje, toleranciju, ali i pokušaj da nađemo zajednički jezik, to je, umesto da bude doživljeno na taj način, doživljeno kao slabost - rekao je Šapić i dodao:

- Mislim da je stvarno došlo vreme da se okrenemo sebi, kad kažem sebi mislim građanima i svom narodu, da počnemo da poštujemo zakon i ustav, da počnemo da se bavimo stvarima koje su zaista u interesu ljudi.

Kako kaže, nepotrebno je ostavljati otvorena vrata predstavnicima opozicije kao što je to najavila Brnabić, jer, dodaje, oni će nastaviti sa dodatnim uslovljavanjima.

- Došlo je vreme da se kaže dosta, da nastavimo dalje u ovom izuzetno teškom geopolitičkom momentu i za Srbiju i za čitav svet, da zaštitimo i našu ekonomiju, da pokušamo zaštititi naš teritorijalni integritet, da pokušamo zaštititi čitav srpski narod i da se nekako provučemo kroz ova teška i turbulentna vremena - rekao je Šapić.

Istakao je da su zato izbori raspisani 2. juna i da treba da se održe i poručio da ko hoće da izađe na njih može da izađe, ko neće, ne mora da izađe.

- Izlaznost će biti tolika kolika jeste jer ne možete da očekujete ne znam kakvu izlaznost kada nema duela, kada nema prave konkurencije - dodao je Šapić.

Naglasio je i da je Beograd kosmopolitski grad, slobodan grad, da je uvek bio slobodan i u njemu, kao je dodao, treba da se osećaju slobodno pripadnici svih nacija i vera.

Beogradska arena

Šapić je podsetio da je ranije već najavio da simboli grada Beograda više neće biti na prodaju, dokle god se on u ovom gradu bude nešto pitao. Šapić je poručio da su naziv "Beogradska arena" i ta hala jedan od simbola Beograda i naveo da se tu održavaju najvažniji kulturni, sportski i drugi događaji i manifestacije, saopštio je gradski sekretarijat za informisanje. - Od 2010. godine "Arena" je bila na prodaju, nosila je imena raznih firmi, kompanija, a poslednje koje je nosila bilo je "Štark arena". Grad Beograd je u situaciji da ne mora da prodaje svoje simbole - rekao je Šapić. Dodao je da imena simbola grada, između ostalih i Kalemegdanske tvrđave, takođe, neće biti na prodaju. - Govorio sam i ranije o tome da nema razloga da mi ne radimo isto ono što rade sve druge civilizovane, demokratske, evropske zemlje na koje se mnogi pozivaju, pa i oni koji će me napasti zbog ovoga, da ono što nam je važno ne bude na prodaju. Kao što "Zagreb arena" nije na prodaju, nismo videli da su joj dali ime "Knjaz Miloš arena", a čak se ni reklama "Knjaz Miloš" ne može postaviti na Trgu bana Jelačića, bez obzira koliko biste to platili - rekao je Šapić. Naveo je da tako i mi treba da poštujemo sebe, u najmanju ruku kao što i drugi poštuju sebe i da povedemo računa o našim simbolima. - Zbog toga je od danas "Beogradska arena" ponovo "Beogradska arena" i nadam se da će tako ostati i u budućnosti - zaključio je Šapić.