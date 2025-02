TEMPERATURA PALA ZA 15 STEPENI! U ovim delovima Srbije ima i do 10 centimetara snega, evo gde će danas vejati! Prognoza i za naredne dane

Jučerašnji dan doneo je Srbiju jaču promenu vremena. Zahlađenje je već rano ujutro zahvatilo sever i zapad Vojvodinu,pa uz kišu i pojačan severni vetar, maksimalna temperatura nije prešla 5 stepeni. Istovremeno, u ostalim predelima Srbije bilo je umereno oblačno i veoma toplo, zbog južnog strujanja, a maksimalna temperatura u zapadnim, centralnim i jugoistočnim predelima Srbije i u Beogradu je dostigla 15 stepeni.

Krajem dana sa severozapada je usledio prodor hladnog fronta, pa je tokom večeri i noći u celoj Srbiji došlo do jačeg zahlađenja, s obzirom na to da je ciklon na Jadranu odmakao dalje na jugoistok, pa je sa severa usledlio prodor osetno hladnije vazdušne mase.

Zahlađenje je bilo praćeno kišom i jakim severozapadnim vetrom, a kako je temperatura opala za 10 do 15 stepeni, kiša je prešla u sneg.

Tokom večeri sneg je prvo počeo da pada u Bačkoj, Sremu i Podrinju, potom i u Beogradu, jer temperatura sa 15 opala na samo 0 stepeni. U nastavku večeri i noći kiša je prešla u sneg i u zapadnim i centralnim predelima Srbije, a padao je i na planinama.

Do jutra u predelima sa snegom palo je 1 do 5 cm, pa su se mnogi gradovi u severnim, zapadnim i centralnim predelima Srbije zabeleli,među njima i Beograd. Na planinama je palo do 10 cm snega.

Ovog prepodneva, kako javlja Đorđe Đurić, padavine su prestale na severu Vojvodine. U ostalim predelima Srbije je oblačno, ponegde sa susnežicom i snegom, na jugu i istoku sa kišom. Trenutne temperature kreću se od -1 na severu do 4 stepena na istoku Srbije, u Beogradu je 1. Sjenica meri -3, a Zlatibor i Kopaonik -4 stepena.

U nastavku dana na severu i na istoku Srbije biće suvo, na severu Vojvodine popodne i sunčano, ali hladno.

U ostalim predelima Srbije biće oblačno, povremeno sa kišom, susnežicom i snegom, naročito u jugozaapdnim, centralnim, južnim i jugoistočnim predelima Srbije. Maksimalna temperatura biće od 2 do 8, u Beogradu do 3 stepena.

Drugog dana vikenda biće promenljivo oblačno i suvo vreme. U toku večeri u južnim, tokom noći i u centralnim predelima Srbije očekuju se susnežica i sneg.

U ponedeljak na severu Srbije biće suvo, u ostalim predelima kiša, susnežica i sneg, uglavnom u južnim i centralnim predelima.

S obzirom na to da se u narednom periodu očekuje značajniji porast vazdušnog pritiska i uticaj antciklona, to će biti uvod u stabilizaciju vremena, pa se od utorka očekuje suvo, prema kraju sedmice i vedro. Ipak, biće prohladno, uz maksimalne temperature od 1 do 9 stepeni, dok se noći i ujutro očekuje umeren, ponegde i jak mraz.

Autor: Dubravka Bošković