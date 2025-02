STIŽE NOVI TALAS SNEGA! Ovaj deo Srbije biće prvi na udaru: Otkrivamo gde će sve vejati i do kada

Jučerašnje zahlađenje donelo je Srbiji sneg i pad temperature i za 15 stepeni. Međutitim, iako se zabelelo, nije bilo reči o većoj količini i sneg se u mnogim predelima brzo i otopio. Iako je pred nama duža stabilizacija vremena, još dva dana doneće povremene padavine.

Noć pred nama biće suva.

Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od -3 do 3 stepena, u Beogradu je 0 stepeni. Sjenica meri -3, Zlatibor -4, a Kopaonik -7 stepeni.

U nedelju ujutro u svim predelima mraz, uz tmurno vreme.

Tokom dana biće promenljivo oblačno i hladno.

Jutarnja temperatura od -5 do 0, u Beogradu -2, a maksimalna dnevna od 2 na severu do 8 stepeni na jugu Srbije,u Beogradu do 3 stepena.

U toku večeri u jugozapadnim i južnim, a tokom noći i u centralnim predelima Srbije očekuje se sa juga jače naoblačenje sa snegom.

U ponedeljak na severu Srbije i u Beogradu biće suvo.

U ostalim predelima Srbije očekuje se oblačno, povremeno sa snegom, naročito u južnim i centralnim predelima zemlje.

Očekuje se i manje formiranje snežnog pokrivača, a povećanje postojećeg na planinama.

Maksimalna temperatura biće od 1 na jugu do 5 na severu Srbije, u Beogradu do 4 stepena.

Od utorka sledi duža stabilizacija vremena. Biće suvo i uglavnom pretežno sunčano, ali i prohladno.

Noći i ujutro očekuje se slab do umeren, lokalno i jak mraz, uz minimalne temperature i ispod -10 stepeni.

Tokom dana biće prohladno, uz maksimalne temperature od 1 do 9 stepeni, što su vrednosti oko ili malo ispod proseka.

Prema trenutnim prognozama, otopljenje se očekuje posle 25. februara, uz postepeni porast tempertura.



Autor: Jovana Nerić