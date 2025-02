Dolaze nam ledene noći i minus 20 stepeni: Najtopliji biće OVAJ grad u Srbiji sa 'samo' minus 5

Nakon današnjeg vedrog i hladnog dana, očekuje se ledena noć. U svim predelima biće potpuno vedro, što će uz visok vazdušni pritisak pogodovati velikom izračivanju, odnosno hlađenju vazduha.

Minimalne temperature u mnogim gradovima spustiće se na minus 10 stepeni, lokalno na minus 15, a na Pešteru se očekuje i do minus 20 stepeni. "Najugodnije" biće u Beogradu sa minus 5 stepeni.

Nakon ledenog jutra, dan će biti sunčan ali prohladan. Prohladno vreme zadržaće se u Srbiji do kraja sedmice. Sledeće nedelje sledi osetno otopljenje, tako da će poslednje dane februara obeležiti prolećne temperature sa vrednostima iznad 15 stepeni, ponegde i do plus 20.

pročitajte još JEDNA OD NAJČEŠĆIH DILEMA: Evo da li je kupovina polovnog dizelaša dobra ili loša ideja

Autor: Marija Radić