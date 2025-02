OVAJ DATUM JE KLJUČAN: Temperatura sa minus 20 ide na čak 20 u plusu!

Nakon današnjeg vedrog i prohladnog vremena, pred Srbijom je vedra i ledena noć, a u prilog tome ići će veoma izraženo izračivanje vazduha.

Već sada temperature u Srbiji su ispod 0°C. Zlatibor meri -7, Sjenica -10, a Kopaonik -15 stepeni. Jedinio je još u Beogradu temperatura u plusu i iznosi 1°C.

Minimalna temperatura do jutra u mnogim gradovima spustiće se i do -10°C, lokalno i na -15, naročito na planinama, a na Kopaoniku se očekuje i do -20 stepeni. Najviša temperatura tokom jutra biće u cebtru Beogradu gde se očekuje oko -4°C.

Nakon ledenog jutra, četvrtak će takođe proteći u znaku vedrog i prohladnog vremena.

Maksimalna temperatura biće od 2 do 6°C, u Beogradu do 4°C.

Ledena jutra očekuju se sve do kraja sedmice. Minimnalne vrednosti biće i do -12°C, lokalno i niže, na jugoistoku Srbije i do -15°C, na Pešteru u petak i u subotu i do -20 stepeni.

Tokom dana biće vedro, uz temperature od 3 do 7°C, u Beogradu oko 5 stepeni.

U petak se očekuje pojačanje jugoistočnog vetra, pa će tokom vikenda duvati pojačan, a u košavskom području i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa olujnim udarima.

Inače, narednih dana sa istoka Evrope prema jugu premeštaće se ledena vazdušna masa, poreklom iz polarnih predela. Srećom, glavnina ove vazdušne mase proći će istočnije od našeg područja i prodraće daleko na jug preko Turske sve do Bliskog istoka, uz obilni sneg i vrlo niske temperature.

U nedelju se očekuje povećanje oblačnosti. Za razliku od prvog dana vikenda, kada će jutra biti najledenija na jugozapadu zemlje i na Pešteru, zbog priliva toplije vazdušne mase prvo po višim slojevima atmosfere sa jugozapada, drugog dana vikenda u tim predelima biće znatno ugodnije, a vrlo hladno biće na jugoistoku.

U nedelju i početkom sledeće sedmice ponegde može biti i slabe kiše, na planinama i slabog snega.

Već u ponedeljak slede i osetno toplija jutra, a prelomni datum otopljenja biće 25. februar, odnosno utorak. Tada će doći do priliva vrlo tople vazdušne mase sa jugozapada i sa Mediterana, pa će temperature ići preko 15 stepeni, lokalno i do 20 stepeni.

Poslednje dane februara i prve dane marta obeležiće prolećne temperature, uz vrednosti i do 20 stepeni.

Očekuje se promenljivo oblačno, ponegde i sa slabim padavinama.

Narednih dana temperature će biti ispod proseka, a sledeće sedmice i početkom marta iznad proseka za ovo doba godine.

Za razliku od minimalnih temperatura koje se očekuju narednih dana, maksimalne vrednosti sledeće sedmice biće i za 40 stepeni više, a u većini predela biće toplije za oko 20 stepeni.

Inače, kada je reč o snežnom pokrivaču, u nižim predelima Srbije tamo gde ga ima, ima ga od 1 do 10 cm, na planinama od 10 do 20 cm, a najviše snega ima na Kopaoniku i višim planinama južne i jugozapadne Srbije oko 40 cm. Snežnih padavina neće biti u narednom prioodu, a na planinama će ga biti u dovoljnim količinama za skijanje, naročito što će u prilog veštačkom osnežavanju ići niske temperature.

Autor: Snežana Milovanov