Danas oblačno, na kraju dana sa kišom: Moguća opasnost od poledice, vraća se zima temperatura ide u MINUS

U Srbiji u sredu nakon vedrog i hladnog jutra, uz mraz, tokom dana naoblačenje. Posle podne i uveče na severu i zapadu očekuje se kiša. Tokom noći kiša, susnežica i sneg očekuju se širom Srbije, a kiša će se ponegde lediti i pri tlu. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, u košavskom području povremeno i sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od -8 do -2°C, maksimalna dnevna od 3 do 9°C.

U Beogradu u sredu naoblačenje, krajem dana sa kišom. U toku noći ledena kiša će se lediti i pri tlu, pa će postojati opasnost od poledice. Duvaće jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura -2, maksimalna dnevna 6°C.

Autor: Dalibor Stankov