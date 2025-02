Hačiko iz Zagore svakoga dana odlazi na groblje! Tomislav je umro pre šest meseci, a njegov ljubimac ga i dalje traži

Polako prolazi šest meseci otkako je čovek po imenu Tomislav preminuo, ali njegov verni pas Bruno još ne prestaje da ga traži.

Svakoga dana luta ulicama malog mesta Tijarica u Hrvatskoj, prolazi poznatim stazama i zadržava se na mestima gde su nekada zajedno šetali. A najčešće odlazi tamo gde mu srce vodi – na groblje, gde njegov vlasnik počiva.

Bruno ne zna da se njegov vlasnik Tomislav Voloder više nikada neće vratiti. Ipak, svakodnevno dolazi do kapije groblja i uporno gleda ka kamenim spomenicima, kao da čeka da Tomislav izađe i pozove ga sa sobom.

Meštani su ga primetili još od prvih dana nakon sahrane – kažu da Bruno dolazi pred zatvorenu kapiju groblja i uporno gleda ka grobovima. Ponekad ga prolaznici pomaze, pokušavajući da mu barem na trenutak ublaže tugu.

Takođe, meštani se trude da brinu o njemu, daju mu hranu i vodu, ali je jasno da ništa ne može zameniti onog koju je izgubio.

Njegova tuga je očigledna, a jedino što mu sada preostaje jeste da nastavi da čeka – jer vernost kakvu on pokazuje ne nestaje ni onda kada onaj koga voli ode zauvek.

"Najiskreniji, najverniji, najosetljiviji"

Ispod fotografija na zvaničnoj Fejsbuk stranici Večernjeg lista, na kojima Bruno sedi ispred groblja na kom se nalazi njegov vlasnik, korisnici društvenih mreža pisali su ono što je već odavno dobro poznato.

"Pas ima bezuslovnu ljubav prema čoveku, on je Božije stvorenje", "Dokaz da psi vole više nego ljudi" "Pas je najbolji čovekov prijatelj i jednostavno oseća. Imao sam priliku da to vidim na jednoj sahrani, gde je pas legao uz kovčeg svog vlasnika i počeo da zavija. Ne možeš voleti psa koliko on voli tebe", "Najiskreniji, najverniji, najosetljiviji – definitivno", glasili su samo neki od komentara ispod objava na mrežama.

Autor: Snežana Milovanov