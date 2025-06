Poznati glumac ostavio ženu zbog MLAĐE: Šokirao fanove, a sada od njih beži: Na snimku kao da ga jure besni psi (VIDEO)

Verni fanovi nisu propustili priliku da ga prate dok je izlazio iz bioskopa sa obezbeđenjem

Glumac Hju Džekmen, legendarni Vulverin, poslednjih godinu i po dana nije bio u milosti medija, nakon burnog razvoda od bivše supruge Debore Li Furnes, a potom i kada je otkriveno da je u vezi sa mlađom koleginicom.

Ipak, verni fanovi nisu propustili priliku da ga prate dok je izlazio iz bioskopa sa obezbeđenjem, ali i brojnim paparacima koji su sve vreme išli za njim.

Džekmen se u jednom trenutku okrenuo, video da je pored trotoara parkiran auto, u kojem je bio i suvozač koji ga je snimao, a potom mirno upitao vozača u kom pravcu je krenuo.

Kada je dobio odgovor, Hju Džekmen je otvorio zadnja vrata i seo.

🏃‍♂️Hugh Jackman Escapes Fans by Hopping Into a Random Car



In the heart of New York City, the actor made a dramatic exit from the theater after a crowd of fans began chasing him at the entrance — the lighthearted moment was caught on video.



Before getting into the car, Jackman… pic.twitter.com/B1SsNV1thF