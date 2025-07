NA STUBU SRAMA: Luka žestoko osuđen zbog ponašanja prema Aneli, takičari ne veruju šta su videli svojim očima! (VIDEO)

Nisu ga štedeli!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi prilog, a takmičari su imali priliku da vide kako je Luka Vujović terorisao i ponižavao Aneli Ahmić u utorak nakon žurke.

- Odvratno, ovo je najgore poniženje za ženu. Jordanka je rekla da su bili kod Drveta i da su tražili zadatak, a gde je ona? Ovo je ponižavajuće, ali ovo je sve sama dozvolila - rekla je Sandra.

- Ovo nije simpatično, svaki put sam Luki posle pijanstva govorio da ne treba da pije. Mnogo ljudi mu daju podršku kad je alkohol u pitanju i kad se glupira. Kad sve sabereš može da zaobiđe ovo. On je imao drugačiji odnos sa Sandrom, to su dva drugačija odnosa, kao što niko nije isti od nas u svakoj vezi. Mi od Sandre i Luke nismo doživeli uvrede kao što smo od Luke i Aneli. Ovo je nekako ozbiljnija veza, nego Sandra i Luka na početku. Ovo mu ne dolikuje da radi i nadam se da mu je jasnije kad pogleda klipove - pričao je Karić.

- Iskreno mi je žao Aneli u ovoj situaciji. Pokazao je da je ne poštuje kao ženu, kao majku. Ovo je dno dna. Videli smo da je vuče, skida masku s očiju. Janjuš ovakav nikad nije bio prema njoj. Luka, što si uzeo metlu? - komentarisao je Uroš.

- Iznerviralo me je jer je otišla da spava, a ništa nisam uradio. Kad je prolazila rekla mi je: "Mamicu ti j*bem, muvao si Anđelu". Ja sam to rekao Gastozu i Anđeli da me je ona napala - dodao je Luka.

- Što se tiče ove situacije izgleda vrlo ružno, jako agresivno. On je celu žurku provodio sa svima živima, pevao Sandri pesmu, doručkovao sa Slađom, igrao sa Kristinom, a i sve da mu je dobacila Aneli nešto ima pravo na osnovu svega što je videla. On se nje nije setio do sedam ujutru, pevao, pričao i onda odjednom uleteo u sobu sa metlom. Ovode Aneli ništa nije kriva. Aneli ima svoje greške, ali ovde Aneli ništa nije kriva - komentarisala je Anđela.

