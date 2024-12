Aneli na stubu srama! Zbog Mateje se ponizila kao nikad, cimeri jedva dočekali da je urnišu: Najjeftinija seljanka iz podrumske diskoteke (VIDEO)

Nisu je štedeli nakon snimka koji je pušten!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', voditelj Milan Milošević najavio je novi snimak, a takmičari su imali priliku da vide razgovor Aneli Ahmić i Mateje Matijevića nakon žurke, na kojoj su se ponovo zbližili.

- Posle se pitaju što kažem da je kanturina. Šta se desilo sa ovom ženom? Ovo je blam. Sutra će da kaže da je neko vređa i ne poštuje kao majku. Na šta ovo liči? Kaže kako nije bila pijana, a ona se niše s onim kopitima u jeftinom kombinezonu. Izgleda kao najjeftinija seljanka iz podrumske diskoteke. Ajde mene neka neko iskoristi. Ona jeste odron i kanturina. Prva je nisam vređala, a kad je vidim nemam ni poriv da je vređam. Drago mi je što skuplja bodove, obraća se gledaocima - komentarisala je Kačavenda.

- Meni je ovo odvratno i dno dna. Ona je ove sezone doživela fijasko, ali verujem da će ići dalje. Ona ovde morališe, Staniju je linčovala, a ne verujem da je imala postupke kao Aneli Ahmić ove sezone. Dno dna mi je da potencira da li je Mateja ostavio devojku, ona svesno pristaje da bude druga i nekome kombinacija. Ovo je moljenje za ljubav, pažnju, dodir i poljubac - dodao je Uroš.

- Naravno da ne bismo bili u kombinaciji, ali sam hteo da joj dam do znanja u šta ulazi. Ja sam njoj to rekao kod Drveta pre svega. Mislim da nisam ništa drugačije ovde rekao. Ponašanje mi jeste ružno i pijano, ali dolazi iz besa zbog osobe spolja. Ja je nisam iskoristio jer nije zavaravanje, nego joj govorim u momentu. Ja ne osećam odgovornost prema njoj, jer ona likuje što sam ja ostao bez devojke u tom momentu. Ona jedva čeka da mi se us*re u to nešto, a ja sam svesno išao u to iz svojih razloga i ne osećam odgvornost - govorio je Mateja.

- Ja nemam lični konflikt sa Matejom. Aneli koju sad pljujete ste prošle godine branili od nekoga ko je uradio pet puta goru stvar jer je ona sama otišla na abortus. Oboje su krivi, ako smo kao što kažete navikli na Aneli, pa je guramo dok je u blatu. Ona je u kanalu, ne zna šta radi, pogotovo kad popije. Ne možete da kažete da ovde nema Matejine krivice - dodao je Ivan.

- Ima momenata gde se slažem sa Ivanom. Mateja je sebi najveću štetu napravio. Bilo bi ružno da je koristio devojku koja je zaljubljena u njega. Po njenim postupcima smatram da nije pokazala da joj je stalo do Mateje, nego sam kad je u pijanom stanju druži se na ovakav način. U prethodnom klipu komentarisala je kakav će otac Terza da bude, a kakva je ona majka? Samo ću da kažem hvala Bogu što to dete ima oca - komentarisao je Karić.

- Da li sam ti istog momenta rekao šta radim? - upitao je Matijević.

- Jasno mi je, inat nikome nije dobro doneo - rekao je Karić.

