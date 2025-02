Pukao mu film: Gastoz razvezao jezik o Keti, Mateja i Anđela mu sasuli istinu u lice! (VIDEO)

Nisu ga štedeli!

Nenad Marinković Gastoz razgovarao je sa Anđelom Đuričić i Matejom Matijevićem o podeli budžeta, a posebno je komentarisao mali budžet koji je dao Katarini Samardžić Keti.

- Ona će opet da kaže da to nije mislila, pa kad si mislila? 100 puta se desilo, a ona mora i 101. put - govorio je Gastoz.

- Ja sam tebe i nju kapirao kao neispravne, ali ste se vi družili. Kakav si ti ako neko kaže da mu odgovara prijateljstvo sa tobom ako je rekla da joj odgovara da uzme što više para? Kakav si ti? - pitao je Mateja.

- Ona je iznela da će da koristi to, ja sam gledao da se razilazimo i da ne misle da ljudi misle to što kaže. Ja sam rekao da ne misli ono što ona misli. Ja ne mogu da mislim da ona može to da izgovori - objašnjavao je Gastoz.

- Kako ne misliš ako je ona to rekla? - pitala je Anđela.

- Ja nemam osećaj da ona to stvarno misli. Ja odbijam da verujem. Pet meseci sam bio sa njom, ako je to spremna da uradi.... Ja nemam osećaj - rekao je Gastoz.

- Ti nikog ne bi na taj način, pa misliš i da niko ne bi tebe. Ona je to jasno rekla - govorila je Anđela.

- Ona kad je to izgovorila shvatio sam da ne mogu da je vadim, zbog čega sam rekao da se razilazimo - dodao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić