Sneg se sutra očekuje u OVIM krajevima: Oglasio se RHMZ, temperatura u velikom padu, a evo kakvo će vreme biti narednih dana

Republički hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim upozorenjem.

- Do kraja dana (22.02.) u većem delu zemlje sunčano i malo toplije, a samo u Timočkoj Krajini umereno oblačno. Vetar slab, u košavskom području umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine, jugoistočni. Najviša temperatura od 2 do 7 °S. Uveče i tokom noći postepeno naoblačenje sa zapada.

U NEDELJU HLADNO, U KOŠAVSKOM PODRUČJU I VETROVITO

Sutra (23.02) jutro hladno sa slabim i umerenim mrazem. Tokom dana umereno do potpuno oblačno u većem delu zemlje suvo, a samo na zapadu i jugozapadu ponegde sa slabom kišom koja se ujutru lokalno može i lediti pri tlu. Na visokim planinama sa slabim snegom. Vetar slab, u košavskom području umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju ujutru i pre podne i sa udarima olujne jačine, jugoistočni, krajem dana u slabljenju. Najniža temperatura od -8 do 1 °S, a najviša dnevna od 2 do 6 °S.

SLEDEĆE SEDMICE TOPLIJE UZ PORAST I JUTARNjIH I DNEVNIH TEMPERATURA

U ponedeljak (24.02.) umereno do potpuno oblačno na zapadu, jugozapadu i jugu mestimično sa slabom kišom, u brdsko planinskim predelima sa susnežicom i snegom.

U utorak i sredu (25.-26.02.) suvo i malo toplije vreme sa sunčanim intervalima, a od četvrtka (27.02.) pretežno oblačno povremeno sa kišom, na visokim planinama sa snegom - stoji na sajtu RHMZ.

Autor: Marija Radić