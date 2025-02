SRBIJA NA UDARU KIŠE I SNEGA Hitno se oglasio RHMZ: Evo gde se najviše očekuju nepogode (FOTO)

Republički hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim upozorenjem.

- Večeras umereno do potpuno oblačno i u većem delu zemlje suvo, a u jugozapadnim, centralnim i jugoistočnim krajevima Srbije ponegde sa slabom kišom, na planinama sa snegom. U toku noći slabe mešovite padavine (kiša, susnežica i sneg uz poledicu) se očekuju u krajevima južnije od Save i Dunava.

Vetar slab, u košavskom području pojačan jugoistočni, krajem dana u slabljenju.

U ponedeljak (24.02.) umereno do potpuno oblačno i malo toplije, na zapadu, jugozapadu i jugu ponegde sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom, uz lokalnu pojavu poledice u jutarnjim satima. Najniža temperatura od -6 do 1 °S, najviša od 5 do 9 °S.

U utorak i sredu (25-26.02.) iznad većeg dela suvo. U sredu (26.02.) posle podne i uveče na zapadu i jugozapadu Srbije, kao i na zapadu Vojvodine, a od četvrtka (27.02.) ponegde i u ostalim krajevima kiša, dok je samo na visokim planinama kratkotrajno moguć i slab sneg.

